Borgosesia, parco Magni senza bar: il gestore lascia a fine estate

A fine estate il gestore del bar del parco Magni lascerà l’incarico. Lo farà in anticipo rispetto alla scadenza del contratto, fissata al 2027, per alcune incomprensioni con il Comune di Borgosesia legate alla manutenzione dell’area verde. Il Comune dovrà aprire un nuovo bando per non lasciare scoperto il servizio.

La decisione dell’attuale gestore, Alessandro Tomalino, è di qualche giorno fa, condizionata da una serie di lavori realizzati per la pulizia e la manutenzione del parco cittadino, e che hanno determinato spese elevate. Una scelta che è stata resa nota dall’ex sindaco Paolo Tiramani con un intervento sui social, in cui si è detto preoccupato per il rischio che il parco resti senza un servizio importante, sottolineando come il gestore «abbia dovuto occuparsi personalmente di alcune incombenze, quali il taglio dell’erba, senza che gli venissero forniti i mezzi che il bando doveva garantire, come un trattorino».

La posizione del Comune

La replica dell’amministrazione comunale è affidata a Eleonora Guida, vice sindaco con delega al Parco Magni.

«Ho appreso la decisione del gestore del parco Magni di interrompere il contratto per la gestione del Parco in quanto è risultato evidente che da parte sua non c’era la possibilità di ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando. Bando che forse aveva sottovalutato al momento della sottoscrizione dell’accordo. Il gestore non ha mai versato alcuna cifra al Comune per la gestione del bar, ma si doveva impegnare in alcune incombenze».

Questi gli impegni chiesti: l’apertura dei cancelli negli orari previsti, la manutenzione ordinaria del verde, la pulizia dei bagni. E poi l’organizzazione di almeno cinque manifestazioni e cinque eventi sportivi all’anno, l’erogazione del servizio bar e la gestione della chiesetta interna al parco per i matrimoni.

“Non è andato tutto bene”

A giudizio del Comune non tutto è andato come previsto. «Ben presto si è evidenziata una situazione deludente – rimarca il vice sindaco -. Sono decine le segnalazioni che abbiamo ricevuto dai cittadini che lamentavano problemi di vario genere, dall’incuria del locale alla mancanza delle condizioni igieniche della toilette, dalla mancata pulizia del parco alle difficoltà per chi voleva sposarsi nella chiesetta. Fino al ritardo nell’apertura dei cancelli e alla trascuratezza dell’area riservata al beach volley».

A questo si aggiunge che gli eventi non sono mai stati organizzati. La responsabile del servizio ha più volte richiamato il gestore su tali mancanze, arrivando in ultimo anche a prevedere sanzioni, ma evidentemente c’erano problemi insuperabili che hanno portato alla rinuncia».

La proposta della minoranza

Sull’argomento intervengono i consiglieri Giovanni Donati e Marco Antoniotti del gruppo “Insieme per Borgosesia”. «Una soluzione potrebbe essere l’affidamento in concessione della sola gestione del bar con area parco giochi, beach volley ed ex mulino tenendo in capo al Comune l’onere della gestione e manutenzione del verde oltre al controllo e alla sicurezza».

«Per rendere la gestione più attraente, bisognerebbe finalmente attuare delle soluzioni che permettano anche l’apertura serale del bar, misura che garantirebbe maggiori incassi al gestore e di conseguenza la possibilità di richiedere un canone d’affitto congruo, oggi inesistente, da utilizzare in compensazione dei maggiori costi che l’amministrazione comunale dovrebbe sopportare per la manutenzione del parco».

