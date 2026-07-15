Borgosesia, piano asfaltature a pieno regime: alcune strade verso il ritorno alla normalità

Proseguono in questi giorni gli interventi di asfaltatura e manutenzione della viabilità a Borgosesia. Dopo settimane caratterizzate da numerosi cantieri aperti in città, alcune opere sono ormai in fase di conclusione mentre altre entreranno presto nella fase decisiva. A fare il punto della situazione è il sindaco Fabrizio Bonaccio, che illustra il cronoprogramma degli interventi e gli obiettivi dell’amministrazione comunale.

Via Vittorio Veneto verso il completamento

Uno dei cantieri più importanti è quello di via Vittorio Veneto, dove si è conclusa la sostituzione e il rialzo delle caditoie e dei coperchi dei sottoservizi, interventi indispensabili prima della posa della nuova pavimentazione.

Nei prossimi giorni inizierà la stesura del nuovo manto stradale, cui seguirà la realizzazione della segnaletica orizzontale. Ancora qualche giorno di inevitabili disagi per gli automobilisti, quindi la circolazione potrà tornare completamente alla normalità su una delle arterie più trafficate della città.

Numerose vie interessate dagli interventi

Il programma delle asfaltature coinvolge contemporaneamente diverse zone di Borgosesia. Come spiega il sindaco Fabrizio Bonaccio, sono già iniziati gli interventi di fresatura che precedono la posa del nuovo asfalto.

Le strade interessate sono:

corso Vercelli;

via XI Febbraio;

via Vercellina;

vicolo Monte Aronne;

via delle Fontane;

via Cesare Battisti.

«In corso Vercelli, via XI Febbraio, via Vercellina, vicolo Monte Aronne, via delle Fontane e via Cesare Battisti sono partiti i lavori di fresatura, seguiti dalla nuova asfaltatura. Anche queste vie potranno presto contare su una pavimentazione completamente rinnovata», sottolinea Bonaccio.

Gli altri cantieri in città e frazioni

Proseguono anche gli interventi collegati ai sottoservizi. In viale Varallo sono terminati i ripristini dopo la posa della fibra ottica e ora si attende la conclusione degli interventi di Enel.

«Entro la fine del mese Enel completerà la riasfaltatura dei tratti interessati dai propri interventi». Nella frazione Bettole, invece, è stata completata la posa e l’allaccio del nuovo tratto della rete Enel e, all’inizio di agosto, sarà riasfaltata l’intera sede stradale.

L’obiettivo di utlimare tutto entro fine agosto

Resta infine aperta la situazione di via Monbarone, dove sono previsti lavori da parte di Italgas. «Siamo in attesa di comunicazioni ufficiali sulla data di avvio del ripristino della carreggiata», precisa il primo cittadino.

L’obiettivo dell’amministrazione è completare progressivamente tutti gli interventi nelle prossime settimane. «L’obiettivo è quello di arrivare entro la fine di agosto con tutti i principali interventi conclusi, riportando la viabilità e le condizioni delle nostre strade alla normalità. Grazie a tutti per la pazienza e la collaborazione dimostrate durante questo periodo di lavori, noi garantiremo sempre il nostro massimo impegno nell’interesse superiore della collettività», conclude il sindaco Fabrizio Bonaccio.

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