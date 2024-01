Borgosesia restaura lo storico ponte di Agnona: cantiere da 400mila euro. Si prevede una chiusura al transito per auto e pedoni tra i 45 e i 60 giorni.

Borgosesia restaura lo storico ponte di Agnona: cantiere da 400mila euro

Il 2024 sarà l’anno del ponte di Agnona. Nei prossimi mesi si concretizzerà infatti il restauro dell’antico passaggio sul Sesia, un restauro conservativo ma soprattutto di riqualificazione estetica.

L’opera avrà un costo stimato di circa 400mila euro. Il ponte non ha necessità di interventi strutturali, i lavori avranno una valenza più che altro conservativa. Si interverrà soprattutto sulla pavimentazione andando a ricomporre il fondo originale: le pietre del passaggio centrale e dei balconcini laterali verranno tolte, pulite e riposizionate in modo da riportare la carreggiata come in origine.

Saranno eliminate le “toppe” di asfalto

Saranno eliminati gli inserti di asfalto con cui in passato erano state rappezzate buche e avvallamenti. Sarà anche l’occasione per verificare e riparare i sottoservizi. Per assicurare la stabilità verranno solo effettuate iniezioni per chiudere le crepe e fermare le eventuali infiltrazioni d’acqua. Verrà inoltre migliorato l’aspetto visivo affidandosi a una nuova e moderna illuminazione.

Dopo l’approvazione in giunta comunale del progetto, si è aperta la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori e a breve si conoscerà l’impresa aggiudicataria. All’apertura del cantiere, il passaggio sul ponte dovrà restare vietato ad auto e pedoni: per i lavori sono preventivati tra i 45 e i 60 giorni di chiusura.