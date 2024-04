Borgosesia ricorda Aldo Carisio: la città sempre nel suo cuore. «Nonostante l’età, è stato presente anche all’ultima edizione del carnevale e l’ha vissuto come aveva sempre fatto, divertendosi…»

Borgosesia ricorda Aldo Carisio: la città sempre nel suo cuore

Un personaggio che ha lasciato dietro di sé tanti bei ricordi, oltre all’impegno che ha sempre profuso per la sua città. Aldo Carisio era una persona conosciutissima e benvoluta a Borgosesia e dintorni: fu fondatore della Pro loco, grande tifoso del Borgo calcio di cui è stato anche presidente, e soprattutto molto legato al carnevale di cui è stato presidente del Comitato d’onore e insignito del “premio Zanni”.

Nonostante i 91 anni, aveva partecipato ancora all’ultimo Mercu Scurot, a testimoniare l’amore per la storia e le tradizioni della città. Se n’è andato la scorsa settimana.

Il premio “Zanni”

Per la presenza molto attiva nelle principali realtà cittadine, nel 2018 Carisio aveva ricevuto il premio “Giovanni Franco Zanni”.

«Attivo fondatore della Pro loco cittadina – ne era la motivazione – e membro del Comitato Carnevale fin dalla sua ricostituzione, cui ha fornito con esperienza consiglio e supporto; già presidente del Comitato d’onore, che ha da sempre coordinato con attenzione discreta, nonché della società Borgosesia Calcio, che ha portato a crescere in qualità e numeri, particolarmente in riferimento al settore giovanile; laborioso, attento, intraprendente attore della vita cittadina, sia nella sfera privata che nella vita sociale, partecipe sostenitore di molteplici iniziative e sodalizi».

“Un uomo serio e affidabile ma con la battuta sempre pronta”

Il legame di Carisio con il carnevale di Borgosesia risale a più di mezzo secolo fa: «Aldo era stato, insieme a mio papà e altri amici, tra gli artefici della ricostruzione del Comitato carnevale – ricorda Alessandra Zanni -. Aldo era un uomo serio, ma con la battuta pronta, una persona su cui si poteva sempre far affidamento. Per me è sempre stata una persona molto importante a cui ero legata da un profondo affetto».

Molti i ricordi e forti i sentimenti anche di Andrea Petrarca, storico Peru Magunella: «Aldo è stato una figura di riferimento per chi ha vissuto il Comitato carnevale con amore e orgoglio – dice -: nonostante avesse raggiunto i novant’anni ancora è stato presente all’ultima edizione del carnevale e l’ha vissuto come aveva sempre fatto. Anche quest’anno si è seduto al tavolo per il pranzo del Mercu Scurot e si è divertito come sempre. Aldo è stato un cultore delle tradizioni che ha sempre cercato, riuscendoci, di trasmetterle».

L’impegno per il calcio e per i giovani

Nel Borgosesia Calcio, Carisio era entrato nel 1968 nella dirigenza: per 15 anni è stato alla guida del settore giovanile e per due ha ricoperto il ruolo di presidente. Aldo Carisio ha lasciato i figli Andrea, Luca con Monica, Diego con Ombretta e i nipoti Tommaso, Alberto e Federico.

