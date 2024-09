Borgosesia ricorda Gianfranco Miglino, storico commerciante. Aveva 88 anni, il funerale è stato celebrato la scorsa settimana.

Borgosesia ricorda Gianfranco Miglino, storico commerciante

La scorsa settimana la città di Borgosesia ha dato l’ultimo saluto a Gianfranco Miglino, per decenni commerciante nel settore dell’abbigliamento. Aveva 88 anni. Il funerale è stato celebrato nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo.

Insieme al fratello Luciano (scomparso nel 2010) aveva portato avanti l’attività di famiglia avviata dal padre Battista e oggi proseguita dai figli. Battista Miglino e la moglie Teresa Perotti avevano iniziato come commercianti nel settore ambulante, per la vendita nei mercati della zona di capi in lana e maglieria intima.

Un negozio storico

Una volta rilevata l’attività, i figli Gianfranco e Luciano ne hanno ampliato le caratteristiche aprendo il negozio di abbigliamento “Miglino & Miglino”, che ebbe la prima sede in via Giordano davanti al cinema Lux. Negli anni Settanta il trasferimento in centro città, in piazza Martiri, dove il punto vendita è diventato uno dei più conosciuti e rinomati di Borgosesia. Per diversi anni i due fratelli hanno rappresentato una garanzia per i loro clienti, seguiti con attenzione e disponibilità. Da una trentina di anni, con il nuovo passaggio generazionale, il negozio è aperto sotto la galleria sotto la galleria che unisce via Vittorio Veneto e piazzale don Ravelli.

Gianfranco Miglino ha lasciato la moglie Rosi, i figli Enrico con Gabriel e Paolo con Roberta e Francesca.

