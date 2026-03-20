Borgosesia, senso unico alternato per lavori a Bettole. Viabilità modificata all’ingresso della città da lunedì 23 a venerdì 27 marzo.

Borgosesia, senso unico alternato per lavori a Bettole

Da lunedì 23 marzo fino a venerdì 27 a Bettole, all’ingresso di Borgosesia lungo la provinciale 75 il traffico sarà regolato da un semaforo che consentirà il passaggio delle autovetture a senso unico alternato, per permettere l’esecuzione di lavori elettrici sulle linee della bassa tensione.

«Il senso unico alternato sarà attivo dalle 8 alle 18 – spiega l’assessore alla viabilità, Paolo Urban – mi scuso anticipatamente con i cittadini per l’inevitabile disagio, potranno crearsi code soprattutto nelle ore di punta: a coloro che devono rispettare orari precisi, per il lavoro o altre esigenze, suggerisco di considerare l’ipotesi di scegliere il percorso alternativo da Serravalle, sia in entrata che in uscita dalla città».

“Cercate di fare in fretta”

L’auspicio è che i lavori possano terminare in tempi più stretti rispetto al previsto: «Abbiamo chiesto alla ditta esecutrice di accelerare i tempi – dice il sindaco Fabrizio Bonaccio – siamo consapevoli del disagio provocato agli automobilisti da questa interruzione. Quindi faremo di tutto per ridurre al massimo il problema. La modifica alla viabilità sarà opportunamente segnalata, in modo che coloro che devono percorrere il tratto possano valutare vie alternative».

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