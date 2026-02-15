Borgosesia, sfida tra rioni: si assegnano Palio e Minipalio. Oggi terzo e ultimo corso mascherato, poi il gran finale con il Mercu Scurot.

Borgosesia, sfida tra rioni: si assegnano Palio e Minipalio

Il Carnevale di Borgosesia è alle battute finali. Ancora poche ore e si conoscerà il nome del rione che conquisterà il Palio 2026. Oggi, domenica 15 febbraio, la terza e ultima sfilata decreterà i vincitori, con la proclamazione ufficiale affidata al Peru per le due categorie: carri allegorici e mascherate a piedi.

Cresce l’attesa tra i rioni in gara, che hanno lavorato con impegno e creatività per rendere il più arduo possibile il compito della giuria, presentando opere di grande qualità artistica e scenografica. Non solo Palio e Minipalio: sarà assegnato anche il premio intitolato a Giacomo Baldo, omaggio all’artista e decoratore, già vicepresidente del comitato carnevale, destinato alla miglior colorazione e resa scenografica.

I sei carri in gara e le tre mascherate

A contendersi il Palio per i carri allegorici sono: Bettole con “Aldilà delle armi”, Cravo con “Un mare di paura”, Fornace con “Scusate se ci divertiamo”, Mola Mai con “Finché morte non ci separi”, Montrigone con “La paura è solo paglia”, Valbusaga con “Bufale Express”.

Per le mascherate a piedi, il Minipalio vede in gara Agnona con “Il circo dei ruoli”, E.le.Menti dal Borg con “Altrove” e Tiratardi con “Shedeh”. Per vedere l’albo d’oro di Palio e Minipalio clicca QUI.

La sfilata seguirà il programma consueto, con ingresso gratuito sul circuito. Sul palco a presentare carri e gruppi mascherati saranno Andrea Petrarca e Giacomo Gagliardini, affiancati da Radio Valsesia che trasmetterà in diretta. Durante l’evento sarà inoltre possibile sostenere l’associazione Agape di Borgosesia.

E si chiude con il Mercu Scurot

Dopo la proclamazione dei vincitori, il sipario calerà definitivamente con il tradizionale Mercu Scurot, quando la maschera del Peru Magunella salirà al rogo, salutando un’edizione che anche quest’anno ha saputo unire passione, tradizione e spirito di rione. A Borgosesia è il giorno decisivo: oggi si assegna il Palio.

