Borgosesia, sono bastati 20 euro per vincerne 50mila. Il titolare della tabaccheria di piazza Mazzini racconta il colpo fortunato di un cliente.

Borgosesia, sono bastati 20 euro per vincerne 50mila

Il 17 questa volta ha portato bene. E’ stata infatti una combinazione legata al 17 che un cittadino di Borgosesia ha “grattato” su un tagliando del “Maxi Miliardario New”, aggiudicandosi una vincita di 50mila euro.

«Che la vincita fosse molto sostanziosa lo si è capito quando il cliente è tornato da noi dopo aver acquistato il “Gratta e vinci” per una verifica – racconta Enzo Quaderno, titolare dell’omonima tabaccheria -. Sapeva di aver vinto, ma ovviamente voleva esserne sicuro. Abbiamo fatto subito il controllo e potuto dargli la certezza. Era veramente felice quando gli abbiamo confermato che aveva centrato la vincita da 50mila euro. E una volta ripresosi dalla sorpresa, si è informato su cosa avrebbe dovuto fare per riscuotere la somma».

Cliente, ma non giocatore accanito

Riserbo sull’identità del vincitore: «E’ un cliente, ma non un giocatore abituale, anzi acquista “Gratta e vinci” molto raramente. E questa volta gli è andata davvero molto bene».

La tabaccheria Quaderno non è nuova a vincite, ma mai così sostanziose: «Abbiamo avuto alcune vincite da dieci e ventimila euro – conclude Quaderno -, ma una cifra così importante non era ancora avvenuta».

I colpi fortunati degli ultimi anni

La vincita ottenuta al “Maxi Miliardario New” segue altre che nel recente passato hanno riguardato Borgosesia e la Valsesia più in generale. A giugno un cliente del “Bareddu” di regione Cesolo si era portato a casa quasi cinquantamila euro con un “5” al Superenalotto.

La stessa tipologia di gioco era stata centrata a marzo in un bar di Romagnano e alla tabaccheria Salvoldi di piazza Garibaldi. Era stato venduto a Borgosesia, a gennaio 2025 nella ricevitoria di corso Vercelli, uno dei biglietti da 100mila euro della Lotteria Italia.

La vincita di maggiore entità in zona risale però al 2007 con 500mila euro a Crevacuore.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook