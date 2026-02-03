Lotterie, a Borgosesia colpo da 50mila euro con il “Maxi Miliardario New”. Il “Gratta e vinci” fortunato pescato nella tabaccheria di piazza Mazzini.

Lotterie, a Borgosesia colpo da 50mila euro con il “Maxi Miliardario New”

La fortuna torna a sorridere a Borgosesia. Un fortunato giocatore ha infatti centrato una vincita da 50mila euro grazie a un biglietto del “Maxi Miliardario New”, uno dei gratta e vinci più popolari del momento. Il tagliando vincente è stato acquistato alla Tabaccheria Quaderno, in piazza Giuseppe Mazzini 11, nel cuore del capoluogo valsesiano.

La vincita rientra nel quadro più ampio del gioco in Piemonte, che continua a far registrare numeri importanti. Secondo i dati diffusi da Agipronews, nell’ultimo periodo la spesa complessiva per i giochi nei punti vendita della regione – calcolata come raccolta al netto delle vincite – si attesta a 1,05 miliardi di euro.

Le altre vincite

Situazione stabile anche nella provincia di Vercelli, dove nell’arco dell’ultimo anno sono stati spesi 47 milioni di euro, un dato sostanzialmente in linea con quello dei dodici mesi precedenti.

Quella di questi giorni non è comunque una novità assoluta per Borgosesia, che negli ultimi anni ha già fatto parlare di sé per altre vincite significative. Nel giugno 2025, ad esempio, il SuperEnalotto aveva regalato una bella soddisfazione a un giocatore locale, mentre in passato in città era stato venduto anche un biglietto della Lotteria Italia da 100mila euro.

