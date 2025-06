SuperEnalotto: vinti 45mila euro a Borgosesia. Un bel “5” è stato centrato sabato al “Bareddu” in regione Cesolo.

SuperEnalotto: vinti 45mila euro a Borgosesia

La dea bendata ha fatto tappa in Piemonte nel concorso del SuperEnalotto di sabato 7 giugno. A sorridere è stato un fortunato giocatore di Borgosesia, che ha centrato un bel “5” che gli ha fruttato più di 40mila euro. Per la precisione, 45.101,49 euro.

La vincita è stata registrata alla ricevitoria del bar “Bareddu” in Regione Cesolo 1, come riporta Agipronews. Un colpo di fortuna che, pur non centrando il “6”, ha regalato una cifra importante al vincitore. Da ricordare che nel mese di marzo il SuperEnalotto aveva fatto felice un’altra persona in Valsesia: in quel caso si era avuta una vincita di oltre 20mila per una schedina giocata al “Gran Bar” di piazza Libertà.

SuperEnalotto: l’ultimo “6” e il jackpot attuale

L’ultimo “6” da record, del valore di 35,4 milioni di euro, è stato centrato lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, centro in provincia di Brescia. Una vincita che ha riacceso l’interesse per il popolare gioco a premi, sempre tra i più amati in Italia.

Per il prossimo concorso, in programma domani, martedì 10 giugno, il jackpot riparte da una cifra di tutto rispetto: 11,3 milioni di euro.

