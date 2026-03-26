Borgosesia, svaligiata la sede della Cisl al Lingottino. Rubati contanti e computer negli uffici di viale Varallo.

Borgosesia, svaligiata la sede della Cisl al Lingottino

Furto nel fine settimana nella sede della Cisl di Borgosesia. Ignoti si sono introdotti negli uffici ospitati al Lingottino tra sabato e domenica, forzando le porte d’ingresso e riuscendo ad accedere ai locali. Una volta all’interno, i ladri hanno portato via alcuni computer in uso negli uffici e una somma in contanti di circa 600 euro.

L’episodio è stato scoperto alla riapertura degli uffici nella mattinata di lunedì, quando è stato evidente il passaggio dei malviventi. Subito è stata sporta denuncia alle forze dell’ordine.

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Indagini avviate

Sull’accaduto indagano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica del furto e di individuare i responsabili, anche attraverso l’analisi di possibili sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

I ladri hanno agito approfittando dell’assenza di personale durante il fine settimana, puntando a colpire in un momento in cui la struttura era vuota. Al momento non sono stati segnalati danni ulteriori oltre a quelli causati dall’effrazione e al materiale sottratto.

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