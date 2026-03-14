Raid nelle case a Serravalle: ladri in azione mentre i residenti sono fuori. Prese di mira più abitazioni, bottino da migliaia di euro.

Raid nelle case a Serravalle: ladri in azione mentre i residenti sono fuori

Hanno scelto il momento in cui molte abitazioni restano vuote, approfittando dell’orario dell’aperitivo o della cena del sabato sera. Così una banda composta da più persone, probabilmente straniere, lo scorso fine settimana ha messo a segno una serie di furti a Serravalle, riuscendo a portare via gioielli e contanti per un valore complessivo di migliaia di euro.

I colpi sono stati messi a segno nella serata di sabato scorso in un paio di vie del paese. I malviventi hanno preso di mira alcune abitazioni al piano terra, forzando la porta d’ingresso di almeno tre appartamenti. In tutti i casi i proprietari erano assenti, circostanza che i ladri sembravano conoscere bene.

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Alla ricerca di oro e contanti

Una volta entrati nelle case, hanno rovistato tra stanze e mobili alla ricerca di contanti e oggetti di valore, mettendo tutto a soqquadro. Alla fine sono riusciti a fuggire con piccoli gioielli ma parecchio denaro.

Sui furti stanno ora indagando i carabinieri, impegnati a raccogliere elementi utili per risalire agli autori dei colpi. Negli ultimi mesi situazioni simili erano state segnalate anche in altri centri della Valsesia, tra cui Quarona e Borgosesia. Le forze dell’ordine invitano i cittadini a contattare immediatamente i numeri di emergenza in presenza di movimenti sospetti o situazioni anomale, così da permettere interventi tempestivi e facilitare le indagini.

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