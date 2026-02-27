A Borgosesia tre complenni centenari in pochi giorni. Festeggiaamenti in città per Maria Moretti (102 anni), Bambina Marietta (100) e Carla Boggio (100).

Triplo compleanno centenario a distanza di pochi giorni a Borgosesia. La scorsa settimana ha festeggiato i 100 anni Bambina Marietta, mentre lunedì è stata la volta di Carla Boggio, che pure ha raggiunto il secolo, e di Maria Moretti che di candeline ne ha spente 102.

Commerciante a Cervatto e poi alla “Toscanini”

Abita a Isolella Maria Moretti, con la figlia Giuseppina. E lunedì a portarle gli auguri sono arrivati anche il parroco don Joseph e gli alpini di Vanzone-Isolella. Originaria di Saliceto di Cravagliana, dove è nata il 23 febbraio del 1924, Moretti vive a Borgosesia da una sessantina di anni. In gioventù ha gestito il negozio di alimentari di Cervatto, dove si era trasferita con la famiglia, e dopo essere scesa a Borgosesia ha trovato lavoro all’azienda Toscanini. Dal matrimonio con Giacomo Parolari, sposato nel 1954, sono nate le figlie Giuseppina, Illida e Giovanni (scomparso quattro anni fa).

Lunedì scorso, Maria Moretti ha ricevuto la visita degli alpini del gruppo alpini Isolella-Vanzone che le hanno cantato gli auguri accompagnati dalle note della fisarmonica, omaggiandola con un mazzo di fiori. Presente anche rappresentanza della parrocchia che ha donato alla decana della frazione una pergamena e un rosario offerto da don Joseph.

Una quaronese rammendatrice

Bambina Marietta ha superato i 100 anni martedì scorso. Nata il 17 febbraio 1926 a Quarona, rimasta orfana all’età di un anno è stata cresciuta dalla famiglia della zia materna. In gioventù ha lavorato come rammendatrice nel Lanificio Zignone, sino al matrimonio celebrato nel 1947 con Aurelio Mazzone.

Dopo le nozze la coppia si stabilì a Borgosesia, allietata dalla nascita delle figlie Lucina, che dal 1969 vive in Lussemburgo con la famiglia, e Marinella, già primario di psichiatria all’Asl di Vercelli e attiva in associazioni culturali locali. Della centenaria, che vive a casa accudita da un’assistente e seguita dalla figlia Marinella, le figlie evidenziano il carattere pacato e positivo, la grande saggezza e la capacità di leggere con sensibilità e buon senso gli eventi della vita.

Una donna con il senso dell’amicizia

Carla Boggio è stata festeggiata lunedì. Nata a Borgosesia il 23 febbraio 1926, in gioventù ha lavorato alla ditta di autotrasporti Avandero sino al periodo bellico. Si è sposata con Eugenio Raggio nel 1951 ed è mamma di Mariella (che oggi vive a Galliate) e Renzo, presidente dell’Orchestra fiati Città di Borgosesia.

«Ha sempre saputo conciliare tutto – sottolineano i figli -, mantenendo la cura della famiglia e il rapporto con i figli al centro della propria esistenza. Una volta raggiunta la pensione, con il papà si è concessa il piacere di viaggiare, scoprendo nuove culture in giro per il mondo. Nonostante il dolore per la perdita del marito, nel 2004, ha trovato la forza di reagire grazie anche all’affetto di amici storici e alla vicinanza costante della cara Marzia che sin dall’infanzia è sempre stata una presenza preziosa nella sua quotidianità. Un’altra gioia è arrivata nel 2008 con la nascita di Alice, con cui ha instaurato un legame speciale».

Da un anno Boggio si è trasferita alla casa di riposo di Sant’Anna dove ama trascorrere le sue giornate in compagnia degli altri ospiti e dedicandosi al lavoro a maglia, alla lettura e alle parole crociate.

A portare gli auguri dell’amministrazione comunale la vicesindaco Eleonora Guida: «È sempre un’emozione fare visita ai centenari della nostra città, in ciascuno di loro si percepisce la forza d’animo che li ha condotti a raggiungere questo traguardo, ma anche la serenità e la saggezza con cui oggi guardano il mondo: sono la testimonianza vivente che la cosa più bella e più importante è l’amore delle persone che ci circondano».

