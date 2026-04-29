Borgosesia, ultimatum sul nido: «Gli stipendi vanno pagati senza ritardi». Intervento del sindaco dopo la presa di posizione dei sindacati.

Borgosesia, ultimatum sul nido: «Gli stipendi vanno pagati senza ritardi».

Si è risolta in tempi rapidi la vicenda legata al ritardo nel pagamento degli stipendi alle educatrici dell’asilo nido di Borgosesia, gestito da una cooperativa. Decisivo l’intervento dell’amministrazione comunale, che si è attivata immediatamente dopo la segnalazione arrivata dai sindacati.

«Il Comune era già intervenuto nell’autunno 2025 a fronte di un precedente ritardo nei pagamenti – spiega il sindaco Fabrizio Bonaccio – sollecitando il gestore a regolarizzare la situazione. Da allora non sono più pervenute segnalazioni fino a venerdì 24 aprile, quando siamo stati contattati per un nuovo ritardo di qualche giorno: appena informato, ho dato disposizione agli uffici di intervenire subito». Lunedì 27 aprile la cooperativa ha confermato l’avvenuta liquidazione degli stipendi.

Stop tolleranza

Il primo cittadino, però, mette in chiaro la posizione dell’ente: «Non tollereremo ulteriori ritardi nei pagamenti ai dipendenti che operano presso l’asilo nido – afferma Bonaccio –. Diffidiamo ufficialmente il concessionario dal reiterare questo comportamento: le lavoratrici hanno diritto a essere pagate puntualmente. Così come il Comune paga con regolarità le fatture, pretendiamo lo stesso rispetto nei confronti dei dipendenti e dei fornitori».

Come si è arrivati all’affidamento

Dal Comune arrivano anche alcune precisazioni sulle modalità di affidamento del servizio alla cooperativa:

la scelta del concessionario è avvenuta tramite procedura prevista dal Codice dei Contratti, adeguata al valore e alla natura sociale del servizio;

la gara è stata aperta e trasparente, con accesso riservato a operatori con esperienza e requisiti specifici;

l’aggiudicazione non è basata sul massimo ribasso: per l’80% conta la qualità del progetto educativo e gestionale, per il 20% l’offerta economica;

sono previsti controlli stringenti sul contratto applicato ai lavoratori, che non può essere peggiorativo;

non sono ammessi ribassi sul costo del personale.

L’amministrazione assicura che continuerà a monitorare la situazione, con l’obiettivo di garantire continuità e qualità del servizio, ma anche il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori.

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