Borgosesia, un carnevale in rosa per aiutare la Lega tumori

Sarà un carnevale in rosa. L’edizione 2025 della manifestazione a Borgosesia si caratterizza infatti per l’impegno nel campo della prevenzione (di cui il rosa è il colore simbolo) che vedrà il comitato al fianco della Lega tumori mettendo in campo una serie di iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi. Una di queste permetterà ai borgosesiani di acquistare la storica bandiera del carnevale per esporla su balconi e finestre.

Una collaborazione che viene rimarcata dal Comitato carnevale: «Portiamo avanti un messaggio legato all’importanza della prevenzione nella lotta al cancro al seno. La collaborazione con la Lilt e altre realtà locali contribuirà a diffondere un importante messaggio di salute, trasformando la festa in un’occasione di consapevolezza».

Iniziative con le realtà cittadine

Le tradizionali sfilate dei carri saranno affiancate da nuove iniziative di sensibilizzazione, con il coinvolgimento di scuole, associazioni e commercianti, che con il loro impegno contribuiranno a rendere il carnevale non solo un evento di festa, ma dimostrando che il divertimento può andare di pari passo con la responsabilità sociale.

«Il nostro obiettivo è sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione del tumore al seno. Attraverso campagne informative, incontri con esperti, distribuzione di materiale informativo e l’organizzazione di eventi vogliamo promuovere l’autoesame, l’importanza degli screening regolari e la conoscenza dei fattori di rischio. Il sostegno alla Lilt con un piccolo gesto potrà essere un grande aiuto a molte persone della zona».

Proposte a favore della Lilt

“Sventola la bandiera, addobba ‘l Bôrg” propone l’acquisto a finalità benefica di una riproduzione della storica bandiera del Carnevale di Borgosesia. Durante il mercato cittadino di sabato 25 gennaio, 1 e 8 febbraio e durante le sfilate sarà possibile acquistare nello stand informativo della Lilt una riproduzione della bandiera del carnevale. Si tratta di un drappo da esporre su balconi e finestre per addobbare la città. Il costo di ogni bandiera sarà di 5 euro e l’incasso sarà totalmente devoluto alla Lilt.

“Una mimosa per la prevenzione” prevede invece una raccolta fondi con la vendita di mimose durante le sfilate di carri a mascherate in calendario le domenica 16 e 23 febbraio e 2 marzo 2025.

Anche lo spettacolo teatrale della compagna “Gli Strampalati” consentirà di sostenere i progetti della Lega tumori.

La commedia brillante “Scandalo al Bôrg: la Gin a l’è ’na fumbra!” sarà giovedì 20 febbraio al teatro Pro loco con ingresso a offerta libera. I fondi raccolti contribuiranno a finanziare esami ecografici gratuiti per donne di età compresa tra 30 e 45 anni nello studio medico convenzionato Uffredi di Borgosesia.

Contribuisce alla raccolta fondi anche l’asta della maglia celebrativa del Borgosesia Calcio: la maglia sarà realizzata in edizione limitata per celebrare il carnevale e indossata dai giocatori nelle partite casalinghe durante il periodo carnevalesco. Il ricavato dalla vendita all’asta online verrà interamente devoluto a sostegno delle iniziative a favore di Lilt.

Il “cassetto della Fondazione”

Per supportare ulteriormente la causa, è aperto un “cassetto” di Fondazione Valsesia che collabora nella promozione del progetto: chi volesse lasciare un’offerta può usare i dati bancari Iban IT 55 C 06085 44900 000001001092, con causale “Progetto CarnevaleRosa – donazione Lilt 2025”.

