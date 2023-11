Borgosesia vieta circhi e altri spettacoli con animali: linea dura del Comune. «Da noi episodi come quello di Ladispoli non possono accadere».

Borgosesia vieta circhi e altri spettacoli con animali: linea dura del Comune

A Borgosesia vietati gli spettacoli che utilizzano animali. Lo stabilisce il regolamento per il benessere animale che non ne consente l’allestimento su tutto il territorio comunale. Le conseguenze per i trasgressori sono la chiusura o la sospensione dell’attività.

A evidenziare le norme di tutela è il vicesindaco Eleonora Guida, assessore delegato alla protezione animali, prendendo spunto da un fatto di cronaca di alcuni giorni fa. «Dopo il clamore suscitato dalla fuga di un leone da un circo a Ladispoli, in molti mi hanno chiesto se anche a Borgosesia possa accadere una simile eventualità – racconta -. Posso confermare che nella nostra città non può accadere proprio grazie al regolamento che abbiamo approvato alcuni anni fa».

Intrattimento ma senza animali

Agli spettacoli di intrattenimento è dedicato l’articolo 15, dedicato proprio agli spettacoli di intrattenimento con l’utilizzo di animali, che certifica come non siano permessi “esposizioni, spettacoli o intrattenimenti che comportino l’utilizzo di animali in maniera tale da arrecare situazioni di stress o eccessive sollecitazioni da parte del pubblico”.

Ed è pure vietata “qualsiasi forma di addestramento finalizzata ad attività di intrattenimento, che prevedano il maltrattamento di animali”.

«Ogni pratica che può implicare una forma di maltrattamento verso gli animali è strettamente vietata a Borgosesia – aggiunge Guida -. E’ vietato ad esempio l’accattonaggio con animali, così come non è permesso offrire animali in premio o vincita di giochi come i pesci rossi che si vincono in alcune fiere, e ci sono norme molto strette per quanto riguarda l’esposizione, la vendita e la cessione di animali».

Borgosesia si distingue per essere una delle città più attente al benessere animale: in settimana è stata rinnovata la convenzione con l’Ambulanza Veterinaria, attiva dal novembre 2021, per emergenze che coinvolgono animali da compagnia. Il servizio risponde al numero 331.4824724. «E’ un ulteriore tassello al lavoro di cura ed attenzione all’universo animale che sto portando avanti da anni» conclude il vicesindaco.