Borgosesia, il grande cuore dei volontari batte per Casa Sant’Anna

Giovedì 29 ottobre, alla Casa Sant’Anna di Borgosesia, i circa quaranta volontari dell’associazione Amici Casa Sant’Anna Odv si sono ritrovati per una giornata di festa e un pranzo condiviso. All’incontro ha partecipato anche il sindaco Fabrizio Bonaccio, che ha salutato gli anziani ospiti e ringraziato chi sostiene la struttura. Una presenza quotidiana che fa la differenza nella vita della casa di riposo.

L’appuntamento è stato anche l’occasione per tracciare un bilancio delle iniziative realizzate durante l’anno. La presidente dell’associazione, Fiorella Lovato, ha illustrato i risultati raggiunti, soffermandosi soprattutto su un importante obiettivo di solidarietà finalmente concretizzato grazie alla generosità di tante persone e all’impegno dei volontari che operano nella struttura.

La serata jazz ha permesso di acquistare venti materassi

«Abbiamo dato il resoconto delle attività realizzate nel corso dell’anno», spiega Fiorella Lovato. Particolarmente apprezzato il risultato della serata jazz organizzata il primo agosto, che ha permesso di raccogliere 2.500 euro. Una somma che, integrata con le disponibilità dell’associazione, ha consentito di acquistare venti nuovi materassi, sei dei quali destinati agli ospiti con lesioni da decubito.

«Era il nostro obiettivo, e averlo raggiunto ci dà molta soddisfazione», sottolinea la presidente. Ma il lavoro non si ferma: il 5 e 6 dicembre è in programma il Mercatino di Natale nella casa di riposo. Tra gli oggetti in vendita ci saranno anche le tradizionali “gale” per il Mercu Scurot, confezionate dalle volontarie e impreziosite da inserti in puncetto, la caratteristica lavorazione artigianale valsesiana.

Un aiuto prezioso per i 106 anziani ospiti

Il sindaco Fabrizio Bonaccio ha voluto sottolineare il valore dell’attività svolta dai volontari. La Casa Sant’Anna ospita attualmente 106 anziani e può contare su circa cento collaboratori fissi, ai quali si affiancano i membri dell’associazione. Un sostegno gratuito che abbraccia moltissime necessità quotidiane, dalle commissioni all’esterno della struttura all’assistenza personale degli ospiti più fragili.

Non mancano i momenti di svago e socializzazione, fondamentali per il benessere degli anziani. Ogni mese vengono festeggiati i compleanni, il lunedì è dedicato alla tombola e durante la settimana si svolgono laboratori di vario genere. Bonaccio ha espresso apprezzamento anche per il clima accogliente costruito all’interno della struttura dalla direttrice Cristina Martini, insieme ai collaboratori, ai volontari e al presidente Paolo Moretti.

Un pranzo speciale e un invito a unirsi all’associazione

A concludere la giornata è stato il pranzo offerto ai volontari e al sindaco dal presidente e dalla direttrice della casa di riposo. Il menù è stato preparato dalle cuoche della struttura e arricchito dalle torte fatte in casa dalla volontaria Maria Pia Guzza. Un momento di condivisione e riconoscenza reciproca, nel quale è emersa ancora una volta l’importanza dei legami umani costruiti attorno agli anziani ospiti.

«Un’occasione preziosa per condividere tempo di qualità con persone che generosamente donano tempo, competenze e sensibilità per la nostra comunità: grazie e complimenti a tutti!», ha commentato Bonaccio. Dalla presidente Lovato è arrivato infine un appello a chi desidera dedicare tempo agli altri: l’associazione è aperta ad accogliere nuovi volontari, con la speranza che altre persone possano presto unirsi al gruppo.

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