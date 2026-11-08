Vercelli, si lancia col paracadute e muore a 35 anni: tragedia al campo volo

Un uomo di 35 anni ha perso la vita domenica 8 novembre a Vercelli, durante un lancio con il paracadute nell’area del campo volo di via Lamporo. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio, mentre erano in corso le attività di volo. L’allarme è stato lanciato intorno alle 14.30 e sul posto sono arrivati i soccorritori. Per il paracadutista, però, non c’è stato nulla da fare.

La vittima, secondo le informazioni diffuse nelle prime ore, si era lanciata da un Pilatus Porter, velivolo da una decina di posti, decollato dalla struttura vercellese e utilizzato dalla scuola di paracadutismo Vzone Skyline. Il salto si è concluso in modo drammatico, per ragioni che restano ancora da chiarire. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità dell’uomo.

Il paracadute potrebbe essersi aperto solo in parte

Tra gli elementi da verificare c’è soprattutto la possibile apertura incompleta della vela del paracadute. È quanto emerge dalle prime ricostruzioni, che devono tuttavia trovare conferma negli accertamenti. Non è quindi ancora possibile stabilire con certezza che cosa abbia impedito una normale discesa né individuare una causa precisa dell’incidente costato la vita al 35enne.

Le verifiche dovranno fare luce sui momenti che hanno preceduto l’impatto, a partire dalla sequenza del lancio e dal funzionamento del dispositivo che avrebbe dovuto consentire una discesa controllata. La dinamica esatta dell’incidente resta ancora da accertare e, allo stato attuale, sarebbe prematuro trarre conclusioni sull’eventuale presenza di problemi tecnici o su altre possibili circostanze.

L’intervento dei soccorsi e gli accertamenti

Non appena è partita la richiesta di aiuto, un’ambulanza del 118 ha raggiunto il campo volo di Vercelli. In via Lamporo sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, chiamati a effettuare i necessari accertamenti. L’intervento dei sanitari non ha potuto cambiare l’esito del dramma: le conseguenze dell’incidente sono state fatali e il decesso è stato constatato sul posto.

Rimangono dunque diversi interrogativi sulle circostanze della tragedia, a cominciare da quanto accaduto durante l’apertura del paracadute. Le indagini dovranno distinguere le prime ipotesi dagli elementi effettivamente accertati, per arrivare a una ricostruzione attendibile. Per il momento non ci sono risposte definitive sulle cause dell’incidente che domenica pomeriggio è costato la vita al paracadutista.

Foto redazione

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