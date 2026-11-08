Halloween sulla fontana Dalla Chiesa, il Comune fa mea culpa: «Imperdonabile leggerezza»

Arrivano le scuse dell’amministrazione comunale di Borgosesia per l’allestimento di Halloween che ha coinvolto la fontana monumentale dedicata al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e alla moglie Emanuela Setti Carraro. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, l’assessore agli eventi Marco Buonamici riconosce pubblicamente l’errore e manifesta il proprio rammarico per una scelta che ha suscitato critiche e amarezza.

La vicenda riguarda le grandi mani di zombie collocate attorno al monumento di piazza Mazzini durante i festeggiamenti dedicati ai bambini. Una scenografia che aveva provocato la presa di posizione dell’esponente politico Nicolò Barbero, particolarmente critico per l’utilizzo di un’opera commemorativa. La polemica aveva riportato al centro dell’attenzione il significato della fontana, simbolo della memoria e dei valori dello Stato.

Buonamici: «È stato un errore, chiedo scusa ai cittadini»

L’assessore non cerca giustificazioni e ammette apertamente che la scelta avrebbe dovuto essere diversa. «Sono molto dispiaciuto», afferma Buonamici, aggiungendo: «Sento il dovere di dirlo con chiarezza: è stato un errore utilizzare questa fontana come supporto per gli allestimenti di Halloween». Una presa di posizione netta, accompagnata dal riconoscimento del valore istituzionale del monumento.

Buonamici ricorda che l’opera reca l’emblema della Repubblica italiana ed è dedicata a due persone assassinate dalla mafia. «Per ciò che rappresenta, merita il massimo rispetto, e quel rispetto resta per noi un punto fermo». Poi arrivano le scuse: «Non posso fare altro che scusarmi con chi si è sentito ferito e con i cittadini: è stata un’imperdonabile leggerezza». Parole che riconoscono la gravità dell’errore commesso.

Una scenografia pensata per coinvolgere i bambini

Nel comunicato, l’amministrazione precisa che non vi era alcuna intenzione di offendere la memoria del generale Dalla Chiesa e di Emanuela Setti Carraro. La scelta di utilizzare anche la fontana nasceva dal desiderio di rendere più coinvolgenti gli allestimenti della festa. L’obiettivo degli organizzatori era valorizzare tutti gli spazi della piazza, trasformandoli in un ambiente dedicato al divertimento dei più piccoli.

Il risultato, tuttavia, è stato diverso da quello immaginato. La presenza delle mani di zombie accanto alle figure del generale, della moglie e dei bambini raffigurati nel monumento ha assunto per alcuni cittadini un significato offensivo. Un effetto non voluto, ma che il Comune riconosce come inopportuno, considerando la storia delle persone ricordate e il messaggio che la fontana intende trasmettere.

Il ringraziamento alle famiglie presenti alla festa

Pur riconoscendo la leggerezza commessa, Buonamici tiene a sottolineare la grande partecipazione registrata durante le iniziative di Halloween. Il centro cittadino aveva accolto numerosi bambini accompagnati dai genitori, dando vita a una giornata di festa e socializzazione. Un risultato che l’amministrazione considera importante per la vitalità del centro, al di là delle contestazioni nate successivamente.

«Ringrazio le tantissime famiglie che hanno portato i loro bambini in piazza», dichiara l’assessore. Buonamici ricorda come l’obiettivo degli eventi organizzati dal Comune sia offrire occasioni di incontro e rendere più vivace la città. La volontà resta quella di proporre iniziative capaci di coinvolgere le famiglie, facendo però tesoro delle critiche emerse in questa occasione.

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