Con la busecca in piazza inizia il Carnevale di Borgosesia. Appuntamento domani mattina, in pentola più di 6mila razioni. E il Peru riceve le chiavi della città.

Con la busecca in piazza inizia il Carnevale di Borgosesia

Con il profumo della busecca che torna a invadere le vie del centro e l’arrivo delle maschere rionali, domani, domenica 25 gennaio, Borgosesia dà ufficialmente il via al Carnevale di Magunopoli, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno a cura del Comitato organizzatore.

Il momento dell’inizio della festa segue il programma tradizionale: busecca in piazza, rientro in città di sua maestà Peru Magunella e consorte Gin Fiammàa, consegna delle chiavi e infine il “Gran pranzo della busecca” in Pro loco.

Fuochi accesi prima dell’alba

La giornata prenderà avvio prima dell’alba, alle 6, con l’accensione dei fuochi in piazza Mazzini da parte dei cuochi di corte: è l’inizio della lunga preparazione della Gran Busecca, piatto simbolo del Carnevale borgosesiano. Alle 11.15, sempre in piazza Mazzini, è atteso l’arrivo ufficiale delle due maschere principali e delle altre maschere rionali. Il corteo partirà dal rione Aranco.

Momento centrale della mattinata sarà la cerimonia di consegna delle chiavi della città, che sancirà l’inizio del regno carnevalesco: a consegnarle sarà il sindaco di Borgosesia, Fabrizio Bonaccio. Subito dopo, alle 11.30, spazio alla tradizionale cerimonia di assaggio della busecca da parte di Peru e Gin, preludio alla 52ma edizione della Gran Busecca in piazza, con la distribuzione di oltre 6mila razioni alla popolazione. Offerta libera, nel segno della condivisione che da sempre caratterizza la manifestazione.

Alle 12.30 il Carnevale proseguirà al centro Pro loco con il tradizionale “Gran pranzo della busecca”, convivio ufficiale di apertura della festa. Il pomeriggio sarà animato da musiche e balli con l’“Alex Biondi Band”.

Il Peru festeggia i 10 anni

Due parole sulle maschere. A vestire i panni del Peru Magunella sarà ancora Carlo Minoli, 52 anni, giunto ormai al suo decimo carnevale consecutivo nella parte del protagonista maschile della manifestazione. Titolare dell’omonima autoscuola, Minoli rappresenta ormai una consolidata garanzia per la manifestazione borgosesiana.

Nella parte della Gin Fiammàa c’è invece Cristina Malagutti, 48 anni, al suo secondo carnevale nelle vesti della maschera femminile. Progettista di interni, “Tina” è stata tra i fondatori degli “E.le.menti dal Borg” ed è una degli artefici degli Strampalati, la compagnia teatrale che mette in scena commedie legate al carnevale. Si è subito fatta amare dal pubblico per la sua simpatia.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook