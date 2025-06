Camionista morto a 57 anni: la Valsesia piange Emanuele Bastianelli. Assieme al fratello, era titolare di una nota impresa che ha sede a Quarona. Il funerale a Plello.

Camionista morto a 57 anni: la Valsesia piange Emanuele Bastianelli

Un profondo cordoglio ha colpito la Valsesia per la scomparsa di Emanuele Bastianelli, storico autotrasportatore e co-titolare, insieme al fratello Flavio, di un’azienda familiare con sede a Quarona. Emanuele si è spento a soli 57 anni dopo aver lottato negli ultimi mesi contro una serie di gravi problemi di salute. La notizia della sua morte, avvenuta in modo più repentino del previsto, ha lasciato sgomenti amici, colleghi e tutta la comunità locale.

Un’impresa di famiglia

Emanuele e il fratello avevano raccolto con orgoglio l’eredità imprenditoriale del padre Giamberto, che aveva mosso i primi passi nel mondo dei trasporti partendo come autista in un’azienda di Valduggia, per poi mettersi in proprio con l’acquisto del primo camion. Una crescita lenta ma solida, che ha trasformato l’iniziativa personale in una vera attività di famiglia.

Negli anni, l’Autotrasporti Bastianelli è diventata una realtà riconosciuta e stimata nel settore, guidata con passione e spirito di sacrificio da Emanuele, esempio di imprenditore “vecchio stampo”.

Una persona stimata

Residente nel cuore di Borgosesia, Emanuele era conosciuto per il suo carattere gentile, solare e determinato. Nonostante i recenti problemi di salute, ha continuato a lavorare finché ha potuto, rimanendo sempre fedele al mestiere che amava.

Oltre al suo impegno professionale, Emanuele è stato anche un padre presente e affettuoso. Una delle sue figlie ha scelto di affiancarlo nell’amministrazione dell’azienda, portando avanti il legame profondo tra famiglia e impresa.

Il funerale celebrato a Plello

La notizia della sua scomparsa, avvenuta venerdì, ha suscitato grande commozione in tutta la valle. In tantissimi si sono uniti alla famiglia per il rosario celebrato ieri sera nella parrocchiale di Plello. I funerali sono stati celebrati nella mattinata di lunedì 16 giugno, sempre a Plello.

Emanuele lascia nel dolore il padre Giamberto, il fratello Flavio e le sue due amate figlie. Con lui se ne va un pezzo importante della storia dell’autotrasporto valsesiano, ma resta vivo il ricordo di un uomo che ha fatto del lavoro, della famiglia e dell’umanità i cardini della sua vita.

