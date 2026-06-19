Caneto festeggia i 150 anni della fontana con lavatoio: «Un pezzo della nostra storia»

La frazione di Caneto, a Borgosesia, ha festeggiato i 150 anni della storica fontana con lavatoio, costruita nel 1876 e ancora oggi punto di riferimento per residenti e passanti. Un compleanno ultracentenario celebrato proprio nel luogo in cui la fontana continua a svolgere la sua funzione originaria: distribuire acqua potabile a chi attraversa la frazione.

La fontana con lavatoio di Caneto è ormai un simbolo riconosciuto da generazioni di borgosesiani. A occuparsi della pulizia delle vasche e dei lavori di manutenzione sono i soci dei Terrieri di Caneto, che nel tempo hanno garantito cura e attenzione a un bene storico ancora vivo nella quotidianità della comunità.

Acqua fresca per chi passa da Caneto

Ancora oggi sono molte le persone che si fermano alla fontana per bere un bicchiere d’acqua fresca, riempire una borraccia durante un giro in bicicletta o prendere acqua da portare a casa. Una consuetudine che mantiene vivo il legame tra la frazione e uno dei suoi luoghi più identitari.

«Quotidianamente c’è chi passa per potere bere un bicchiere di acqua fresca – spiega il sindaco Fabrizio Bonaccio –, oppure per riempire le borracce se si trova in giro in bicicletta o anche per poter prendere acqua per casa». Un gesto semplice, ma capace di raccontare il valore concreto della fontana per il paese.

«Per Caneto è un’istituzione»

Il primo cittadino sottolinea anche la qualità dell’acqua e il valore affettivo del luogo per gli abitanti della frazione. «L’acqua che viene distribuita dalla storica fontana è ottima, chiunque passa lì davanti non può che fermarsi per berla. Per noi abitanti di Caneto questo posto è un’istituzione, per questo sono sempre più numerosi volontari che lo seguono e lo curano».

Per celebrare il compleanno della storica fontana con lavatoio di Caneto, sabato è stata organizzata una serata di festa con aperitivo, pizza e quattro chiacchiere sotto le stelle. Tra i presenti anche il sindaco Fabrizio Bonaccio: «È stata una serata molto emozionante – ha commentato –, un momento importante per celebrare dignitosamente un pezzo tanto importante della nostra storia e delle nostre tradizioni».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook