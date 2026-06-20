CronacaFuori zona
Col flessibile tagliano la colonnina self service: ladri in fuga con i soldi
Colpo nella notte in un distributore di carburanti: i malviventi hanno agito in pochi minuti.
Col flessibile hanno tranciato la colonnina self service di un distributore e sono fuggiti con i soldi: è successo a Inveruno, centro tra Novara e Milano, nella notte di lunedì 15 giugno 2026. Nel mirino dei ladri è finito il distributore Colombo Petroli che si trova lungo corso Italia.
I malviventi sono entrati in azione intorno alle 3.30. Una volta arrivati sul posto, hanno puntato direttamente alla colonnina self service dell’impianto. Tutto si è svolto in pochi minuti, con una modalità rapida e decisa, pensata per ridurre al minimo il tempo di permanenza nell’area di servizio.
La colonnina tranciata con il flessibile
Secondo quanto ricostruito, i ladri avrebbero utilizzato un flessibile per aprirsi un varco nella struttura. Con quello strumento hanno tranciato la colonnina del self service, riuscendo così ad accedere al denaro custodito all’interno e a impossessarsi dei contanti.
Il bottino è ancora da quantificare. Dopo il colpo, i malviventi sono riusciti a fuggire facendo perdere le proprie tracce. La scena lasciata all’interno dell’area del distributore ha confermato la violenza dell’incursione e la rapidità con cui il gruppo è riuscito a portare a termine il furto.
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Le indagini dei carabinieri
Sul furto sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Legnano, che stanno lavorando per ricostruire ogni fase dell’incursione. L’obiettivo è individuare i responsabili e capire se il colpo possa essere collegato ad altri episodi simili avvenuti nella zona.
Gli accertamenti proseguono senza sosta. Potranno essere utili anche eventuali immagini delle telecamere presenti nell’area o lungo le strade percorse dai malviventi durante la fuga. Resta alta l’attenzione sui colpi ai distributori, spesso presi di mira proprio per la presenza delle colonnine self service.
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