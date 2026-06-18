Muore nel giorno dei 18 anni, lo zio tra i primi a tentare di rianimarlo

Un ragazzo di 18 anni, Gabriele Maranzana, è morto ieri mattina, mercoledì 17 giugno, a Basaluzzo, nei pressi di Alessandria, in un incidente avvenuto sulla strada provinciale 155, all’altezza di via del Corriere, in località Sant’Antonio.

Il giovane era in sella alla sua moto e stava raggiungendo un’agraria della zona, dove aveva iniziato un lavoretto dopo la fine dell’anno scolastico. Il dramma si è consumato poco prima delle 8.30, proprio nel giorno in cui Gabriele compiva 18 anni.

Soccorsi immediati, ma inutili

Secondo i primi accertamenti, la moto e un’auto dell’Asl procedevano nella stessa direzione quando si sono toccate. Dopo l’impatto, il giovane ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un palo, riportando ferite gravissime.

Il primo a intervenire è stato uno zio del ragazzo, dipendente del comune di Basaluzzo, che si trovava al lavoro poco distante. Ha tentato un massaggio cardiaco, poi proseguito dai sanitari del 118. Nonostante ogni sforzo, per Gabriele non c’è stato nulla da fare.

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Predosa e Basaluzzo unite nel dolore

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Novi Ligure e i vigili del fuoco, impegnati nei rilievi per chiarire la dinamica dello scontro. La Procura di Alessandria ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sull’accaduto.

Gabriele viveva a Predosa con il papà Marco Maranzana e la mamma Daniela Robbiano, molto conosciuti e stimati. Le comunità di Predosa e Basaluzzo si stringono alla famiglia. Il rosario sarà recitato oggi, giovedì 18 giugno alle 19 nella chiesa parrocchiale Sant’Andrea di Basaluzzo, dove venerdì 19 giugno alle 10 si terranno i funerali. Lo riporta Prima Alessandria.

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