Cantiere in centro a Borgosesia: iniziano i lavori in via Duca d’Aosta

Inizia oggi, lunedì 16 giugno, l’allestimento del cantiere per rifare la pavimentazione in via Duca d’Aosta a Borgosesia. Il manto stradale sarà completamente rimosso e rifatto, così come i marciapiedi. Da sostituire anche i tubi di raccolta delle acque. I tempi programmati per l’intervento richiedono almeno due mesi.

Il cantiere viene suddiviso in due lotti, il primo dei quali riguarda il tratto dall’incrocio di via Combattenti a scendere fino in piazza Cavour. Di conseguenza, da oggi la viabilità sarà modificata come segue:

chiusura del tratto da piazza Cavour verso via Duca d’Aosta, accessibile solo ai residenti

da via Combattenti si potrà accedere alla parte superiore di via Duca d’Aosta, direzione via Marconi e via Sesone, nonché in piazza Ravelli

Questa prima parte dovrebbe concludersi entro fine luglio. A quel punto partirà la seconda fase, dall’incrocio con piazza Ravelli fino alla rotonda all’incrocio tra via Sesone e via Marconi.

Opera tra le principali di questa amministrazione

E’ dunque arrivato il momento per l’amministrazione comunale di avviare una delle opere pubbliche più consistenti per la viabilità del centro città, e anche tra le più attese considerate le condizioni del fondo stradale.

Il cantiere segue la chiusura delle scuole: «Avevamo messo questa scadenza per evitare disagi agli studenti e agli scuolabus – spiega il sindaco Fabrizio Bonaccio -. Ma non solo, per limitare al massimo i disagi alla viabilità abbiamo deciso di suddividere il cantiere in due lotti, che si dovranno completare per l’inizio del nuovo anno scolastico Da lunedì a fine luglio, salvo imprevisti, dovremmo completare l’intervento sul tratto dall’incrocio di via Combattenti a scendere fino in piazza Cavour, mentre ad agosto interverremo sulla parte dalla rotonda verso piazza Ravelli fino alla rotonda all’incrocio tra via Sesone e via Marconi».

La prima parte del cantiere

«Nel dettaglio – anticipa il primo cittadino – sarà “cantierizzato” il tratto tra il condominio San Diego e la rotonda verso piazza don Ravelli, che verrà chiuso, smontato e immediatamente ricostruito. I lavori interesseranno il manto stradale, che sarà completamente rimosso, verranno rifatti i tubi per la raccolta dell’acqua piovana. Verranno sostituiti da nuove tubazioni alle quali l’acqua sarà convogliata grazie a bocche di lupo laterali, che verranno costruite sotto ai nuovi marciapiedi in porfido. Questo ci consentirà di eliminare dalla sede stradale i tombini, con il duplice effetto di rendere la strada più sicura ed omogenea».

Il primo lotto di lavori dovrebbe concludersi per fine luglio.

Finire entro l’inizio del nuovo anno scolastico

Da agosto partirà la seconda fase dell’intervento, rivolta alla parte alta della via: «Con l’avvio del secondo lotto restituiremo viabilità alla parte rinnovata della strada e a piazza Ravelli, che fungerà da snodo per collegarsi con via Marconi – programma Bonaccio -. Per l’inizio del nuovo anno scolastico tutto dovrebbe tornare alla normalità, abbiamo infatti pianificato questi lavori nel corso dell’estate proprio per evitare problemi ai mezzi privati e pubblici che servono le diverse scuole di quell’area. Come sempre mi appello ai borgosesiani perché siano comprensivi: gli inevitabili disagi nella viabilità saranno presto compensati da una via rinnovata, sicura ed esteticamente qualificante».

