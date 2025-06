Cantieri in centro a Borgosesia: e ora tocca a via Duca d’Aosta. Lavori tra piazza Cavour e piazzale Moscatelli per sistemare la pavimentazione. Rallentamenti al traffico.

Cantieri in centro a Borgosesia: e ora tocca a via Duca d’Aosta

Lavori in corso tra la rotonda di piazza Cavour e la rotonda di piazzale Moscatelli per sistemare i cubetti di porfido e sistemare i tratti di asfalto ammalorati. L’intervento fa seguito alla chiusura dell’intervento sul controviale Fassò, e tra poche settimane nella stessa zona si aprirà un’altra opera ancora più consistente, che coinvolgerà via Duca d’Aosta.

Lavori in corso dunque sulle strade di Borgosesia. Completato il rifacimento del controviale Fassò dove sono stati sostituiti i cubetti in porfido con l’asfalto, i lavori si sono ora spostati sulla rotonda di piazza Cavour: è sempre il porfido sotto esame, nel tratto che immette su via Vittorio Veneto dove maggiore era l’affossamento della pavimentazione.

«Stiamo sostituendo i cubetti – spiega il sindaco Fabrizio Bonaccio -, è stato fatto un fondo in cemento armato che prima mancava, e questo ha probabilmente agevolato lo sfondamento, si rimette il porfido sigillato con una resina che ne permetta a lungo la stabilità».

Viabilità modificata provvisoriamente

E’ stato completato il primo settore (la corsia di accesso tra rotonda e viale Fassò), in questi giorni si lavora sulla sezione viale Fassò-rotonda. La presenza del cantiere comporta la modifica della viabilità, mantenuta su una sola corsia con l’utilizzo del controviale per chi esce dalla rotatoria.

L’intervento alla rotatoria davanti a piazzale Moscatelli impone a tratti di far transitare le auto solo da un accesso per volta, provocando ovviamente rallentamenti e code.

Si prepara il cantiere su via Duca d’Aosta

Non manca invece molto all’avvio della riqualificazione di via Duca d’Aosta per risolvere i problemi di buche e avvallamenti provocati anche in quel caso dal distacco dei cubetti di porfido. In queste ore c’è l’assegnazione dei lavori e il programma fissa nella prima metà di giugno l’apertura del cantiere.

Il progetto (importo di circa 400mila euro) prevede il totale rifacimento della sede stradale e dei marciapiedi. I tempi previsti sono di due mesi, con il cantiere suddiviso in diversi lotti, in modo da consentire il traffico in entrata e uscita da via Marconi e via Sesone. Inizialmente verrà rimosso il fondo in porfido e rifatte le tubazioni per la raccolta delle acque, che a seguito di una video-ispezione sono risultate molto danneggiate. Quindi verrà realizzato il nuovo manto stradale in asfalto.

Per quanto riguarda i marciapiedi, la ricostruzione prevede il mantenimento della pavimentazione in cubetti di porfido.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook