A Borgosesia un carnevale di solidarietà: 7600 euro alla Lilt. Mimose, teatro, maglie celebrative: quest’anno la festa in maschera ha fatto bene al cuore e alla salute.

A Borgosesia un carnevale di solidarietà: 7600 euro alla Lilt

Il crnevale di Borgosesia non è solo maschere e divertimento: quest’anno ha portato un importante contributo alla salute. Grazie all’iniziativa “Carnevale in rosa”, organizzata in collaborazione con Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) e Fondazione Valsesia, sono stati raccolti quasi 7600 euro a favore della prevenzione del tumore al seno.

L’altro giorno nella sede del comitato cittadino, si è svolta la cerimonia di consegna del denaro. La somma deriva da diverse attività benefiche: 6550 euro ottenuti grazie alla vendita di bandiere, mimose e una serata teatrale, e 1000 euro raccolti con la vendita delle maglie celebrative del Borgosesia Calcio, realizzate in edizione limitata per il Carnevale 2025.

Una comunità solidale per la salute delle donne

L’iniziativa ha avuto un duplice scopo: non solo raccogliere fondi, ma anche sensibilizzare la comunità, in particolare le giovani donne, sull’importanza della prevenzione del cancro al seno.

«Grazie alla generosità e al coinvolgimento attivo della cittadinanza siamo riusciti a raccogliere una somma significativa che contribuirà a finanziare le iniziative di prevenzione della Lilt», ha commentato Daiana Astolfi, presidente del Comitato carnevale.

«Ancora una volta Borgosesia ha dimostrato di essere una città solidale, pronta a unire il divertimento alla sensibilizzazione per cause importanti come la lotta contro il cancro al seno».

Anche Rosanna Salvoldi, fiduciaria della Lilt, ha espresso soddisfazione: «Il risultato è merito di una grande e importante collaborazione, ringrazio tutti per l’ottima sinergia che abbiamo creato».

Il successo grazie alla partecipazione

Il cuore della raccolta fondi è stato il coinvolgimento degli spettatori alle sfilate del carnevale: molti hanno acquistato mimose e bandiere da esporre su balconi e finestre per colorare la città di rosa.

La serata teatrale della compagnia “Gli strampalati” ha rappresentato un altro momento chiave, con la maggior parte delle donazioni incassate proprio grazie a questo evento. Infine, il Borgosesia Calcio ha dato un contributo importante: i giocatori hanno indossato la maglia speciale del Carnevale durante le partite casalinghe e le maglie sono state vendute all’asta online, devolvendo interamente il ricavato alla Lilt.

