Borgosesia presenta il Carnevale 2025: tanta festa ma si lavora anche con la Lega tumori. Quest’anno debutta al formula “Carnevalerosa” per sensibilizzare contro il cancro al seno.

Borgosesia presenta il Carnevale 2025: tanta festa ma si lavora anche con la Lega tumori

Il Carnevale 2025 di Borgosesia si annuncia «con un’impronta ancora più inclusiva e solidale». Il Comitato ha presentato la nuova edizione nel pomeriggio di oggi, domenica 8 dicembre, approfittando della piazza in occasione del concerto di Cristina d’Avena.

L’obiettivo è quello di replicare l’ottimo successo di pubblico dello scorso anno, e possibilmente anche superare le aspettative. «Con il tema “Carnevalerosa” l’evento «si fa ancora più inclusivo, portando avanti il messaggio di sensibilizzazione e prevenzione del cancro al seno. La collaborazione con la Lega tumori e altre realtà locali contribuirà a diffondere un importante messaggio di salute, trasformando la festa in un’occasione di consapevolezza» spiegano gli organizzatori.

«Le tradizionali sfilate dei carri, sempre cuore pulsante della manifestazione, saranno affiancate da nuove iniziative di sensibilizzazione, con il coinvolgimento di scuole, associazioni e commercianti, che con il loro impegno contribuiranno a rendere questo Carnevale non solo un evento di festa, ma anche un potente strumento di cambiamento sociale».

Il 9 febbraio l’arrivo del Peru in piazza

«Le sfilate, da sempre fiore all’occhiello della manifestazione grazie ai grandi e coreografici carri in cartapesta, alle mascherate a piedi e ai gruppi ospiti, saranno ancora ad ingresso completamente gratuito. I rioni sono al lavoro già da mesi per portare in piazza carri e mascherate di grande livello. Ci sarà ancora la storica “Busecca”, che dopo il traguardo raggiunto l’anno scorso, quest’anno

tocca la cinquantunesima edizione, durante la quale nella piazza principale di Borgosesia saranno cotte, in oltre 20 pentoloni, circa 6.000 razioni del caratteristico piatto a base di trippa, per poi essere distribuiti gratuitamente alla popolazione».

Il debutto è per domenica 9 febbraio con l’arrivo del Peru in piazza, accompagnato dalla nuova Gin, Cristina Malagutti. Le sfilate saranno invece nelle domeniche 16 e 23 febbraio, e 2 marzo. Si chiude il 5 marzo con il Mercu Scurot, tra queste date ovviamente ci saranno tanti altri appuntamenti, per gran parte che rientrano nella tradizione».

Una mano per le associazioni

Accanto agli eventi principali continueranno le iniziative collaterali, quali la raccolta benefica, che sarà finalizzata al sostegno dell’associazione Lega tumori di Vercelli. «Le occasioni per sostenere l’associazione saranno molte: l’ingresso per lo spettacolo teatrale di giovedì 20 febbraio sarà ad offerta libera e il ricavato andrà interamente all’associazione, inoltre ci saranno raccolte fondi durante sfilate e la possibilità di sostenere Lilt comprando le bandiere del Carnevale di Borgosesia durante il mercato dei sabati 25 gennaio, 1 e 8 febbraio.

«Il nostro obiettivo primario è sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione deltumore al seno. Verranno riproposte iniziative e laboratori con le scuole cittadine in particolare la collaborazione con il corso di moda dell’Ipsia per la realizzazione delle bandiere che andranno a premiare carri e mascherate e i licei artistici locali per la realizzazione del manifesto del Carnevale 2025».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook