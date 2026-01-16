Cellio ha festeggiato Aurora Gilodi che ha compiuto 101 anni. La donna è tornata in paese dopo aver vissuto a lungo a Piana dei Monti.

Con l’inizio dell’anno è doppia festa a Cellio con Breia per la famiglia Gilodi-Zaninetti. L’1 gennaio coincide infatti con il compleanno di Aurora Gilodi, ed è tutt’altro che un compleanno ordinario visto che la donna ha spento 101 candeline. Originaria di Cellio, la donna ha vissuto a lungo a Piana dei Monti, e da due anni è tornata a vivere in paese con una figlia.

Ma è stato un periodo di compleanni speciali a Cellio con Breia: a novembre aveva raggiunto il secolo Maria Antonini, alla cui festa di compleanno nel salone della Società Operaia aveva ricevuto la visita proprio della coetanea Aurora.

Nata a Capodanno del 1925

Aurora Gilodi è nata l’1 gennaio 1925 in frazione Viganallo di Cellio; rimasta orfana di madre a soli quindici anni è poi vissuta con il papà e ha cresciuto due fratelli. Nel 1946 si è trasferita a Piana dei Monti con il marito Arturo Zaninetti, originario del paese; dal matrimonio sono nate le figlie Maria Adele e Rita.

Nella frazione di Madonna del Sasso, dopo una breve parentesi lavorativa in fabbrica, ha deciso di occuparsi della famiglia e di fare la contadina. La donna è stata una persona molto presente nella vita di Piana dei Monti, partecipando alle manifestazioni organizzate in paese.

Nata a Capodanno anche la figlia

La sua porta era sempre aperta e in estate la si trovava seduta sul muretto davanti a casa a chiacchierare con i compaesani. Nonostante sia molto legata a Piana dei Monti, dove ha abitato vicino alla figlia Maria Adele e alla nipote Antonella, da un paio di anni è tornata ad abitare a Cellio con Breia a casa della figlia Rita. Ed è stato proprio lì che è stata organizzata la festa di compleanno, dove Aurora ha ricevuto gli auguri di familiari e amici e ha spento le candeline sulla torta. Una curiosità: lo stesso giorno è anche il compleanno della figlia Rita che ha compiuto 80 anni.

