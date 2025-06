Con un euro e mezzo ne vince 45mila: la fortuna tocca Borgosesia. Colpo grosso al bar di regione Cesolo: «Abbiamo controllato insieme la schedina, poi mi ha abbracciato forte».

La dea bendata ha fatto tappa a Cesolo, premiando un fortunato cliente del bar tabaccheria “Bareddu” con una vincita da 45.101 euro al Superenalotto. Con una giocata da appena 1,50 euro, il giocatore è riuscito a centrare un “5”, portandosi a casa un premio decisamente sostanzioso.

Grande soddisfazione anche per il titolare del locale, Salvatore Cubeddu, che racconta il momento dell’incredibile scoperta.

«Sono sempre felice quando i clienti vincono, ma questa volta lo sono ancora di più, sia per l’importo che per la persona che ha vinto. È un cliente abituale, una persona buona, che spesso fa del bene agli altri. Quando ha controllato la schedina qui da me e ci siamo resi conto della vincita, mi ha abbracciato emozionato, faticava a credere di aver vinto così tanto».

Boom di richiesat di “gratta e vinci”

Come spesso accade in questi casi, l’identità del vincitore resta riservata, ma la notizia si è rapidamente diffusa in paese, portando un piccolo effetto a catena sul bar. «Oltre agli affezionati che si fermano per un caffè o un pacchetto di sigarette – prosegue Cubeddu –. In questi giorni arrivano anche nuovi clienti, venuti apposta per tentare la fortuna. Ho persino dovuto raddoppiare l’ordine di “gratta e vinci” per far fronte alla crescente richiesta».

Le recenti vincite

Negli ultimi anni, la fortuna non è nuova alla Valsesia. Solo a marzo scorso un altro “5” al Superenalotto aveva portato 20mila euro a un cliente di un bar di Romagnano, mentre nel 2019 la tabaccheria Salvoldi di piazza Garibaldi a Borgosesia aveva registrato una vincita da oltre 40mila euro.

Sempre a Borgosesia, lo scorso 6 gennaio, uno dei biglietti della Lotteria Italia da 100mila euro era stato venduto nella ricevitoria vicina al ponte di Aranco, la stessa che in passato aveva già regalato un’altra vincita simile al Million Day. In zona, la vincita più consistente resta comunque quella del 2007 a Crevacuore, con ben 500mila euro.

