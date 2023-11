Concerto dei Cantores Mundi per celebrare i 60 anni di musica. Serata a Borgosesia, proposti anche brani del maestro Mino Bordignon, direttore per 45 anni.

Concerto dei Cantores Mundi per celebrare i 60 anni di musica

Un concerto per celebrare i i 60 anni di attività. I Cantores Mundi si sono esibiti sabato nella chiesa di Sant’Antonio a Borgosesia per festeggiare l’anniversario. Era infatti il 1961 quando Mario Casagrande, Pino Genesi e Poldo Ferracin, tenevano a battesimo i Cantores Mundi, nati sulla scia della Corale Alpina di Borgosesia diretta da padre Bollati.

Da allora, la formazione corale non si è più fermata, ampliandosi nell’organico, aprendo alle voci femminili (nel 1981), perfezionando e completando il proprio repertorio e portando classe e professionalità in centinaia di concerti.

Il concerto con i brani dello storico maestro

Così è accaduto sabato nell’ambito dei festeggiamenti per il sessantesimo. Nella chiesa di Sant’Antonio, sotto la direzione di Mara Colombo, e accompagnati al pianoforte da Bruno Tasso, i Cantores Mundi hanno spaziato attraverso brani di Mendelssohn-Bartholdy, Bartok, Schubert, Brukner, Saint-Saen, Rachmaninov, Gjeilo, per concludere con una serie di composizioni firmate da Mino Bordignon che dei Cantores fu direttore per oltre 45 anni.

Il concerto ha suggellato la settimana di festeggiamenti che si è concretizzata con l’apertura della mostra “60 anni di Coro” nel teatro Pro loco con fotografie, documenti e materiali audiovisivi che ripercorrono la storia dei Cantores. Sempre alla Pro loco, ieri pomeriggio, il coro ha chiuso con una “prova aperta”.