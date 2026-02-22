Le disavventure dei magoni nel testamento del Peru. La maschera di Borgosesia si è congedata con la consueta lettura goliardica.

Le disavventure dei magoni nel testamento del Peru

Chiusura del Mercu Scurot con il rogo della maschera e i fuochi d’artificio. E naturalmente con il testamento del Peru, con le ultime volontà della maschera a mettere alla berlina i magoni rimasti coinvolti in episodi curiosi e divertenti. Non ha mancato il Peru il richiamo a prendere in considerazione l’idea di istituire in città il Museo del Carnevale e individuare lo spazio adatto a ospitarlo in modo che «la tradizione trovi un suo spazio dove crescere e farsi conoscere ancora di più».

Fra i lasciti, il Peru dispone che «una divisione dei reali vigili del fuoco rimanga di stanza sotto casa del suddito, noto ultrà dla squadra dal balun», in questo modo lo aiuteranno a spegnere le fiamme quando, rincasato dopo una serata decideva «da preparesi ‘n piatt ‘d pasta par sughèe via la ciocca, salvo poi addormentarsi lasciando le vettovaglie sul fuoco. Con il pronto intervento dei miei pompieri non gli accadrà più di risvegliarsi in una nube di fumo con la cucina che sta per andare a fuoco».

Dopo aver urtato un’auto, trova la polizia al bar

La maschera ha poi rimarcato il dono della raccolta di filmati delle sfilate di carnevale a partire dagli anni ’60 da parte dell’ingegner dal Comitato dal Purcell, a cui però deve lasciare «il salvacondotto universale VardaCh’iSunMi che gli eviterà di prendere multe con rimozione forzata della sua vettura lasciata incautamente nell’area in cui si sarebbe poco dopo svolta una mostra di auto d’epoca organizzata dall’associazione di cui lui è presidente!».

Evidenziando come “non sempre l’onestà paga”, il Peru ha nominato Ambasciatore di Magunopoli «affinchè l’immunità diplomatica lo preservi in futuro» il magone che «dopo una serata al bar a scaldarsi con bevande corroboranti, nel riprendere la via di casa, uscendo dal parcheggio urtava un’auto posteggiata», rientrato nel locale per chiedere di chi fosse l’auto danneggiata per compilare la constatazione amichevole, «si alzavano quattro energumeni che, ringraziandolo della cortesia, si qualificavano come poliziotti e invitavano il malcapitato a buffèe dinte ‘ntal balunet con conseguente multa, denuncia e ritiro patente».

Borgosesiano nominato “truta ad honorem”

Nominato “truta ad honorem” un magone presenza costante del testamento: «Nel corso di una vacanza estiva a bordo di un veliero, si recava alla pedana di sbarco par pièe il barchin. Pecà che dal ponte dla barca gli amici erano intenti a pescare e nel lanciare la lenza infilzavano l’ureggia dal tapinàa fortunatamente senza guai peggiori».

Nella foto, il fantoccio del Peru Magunella mentre viene condotto al rogo

