Discarica abusiva a Quarona, ma c’è la “firma” dei responsabili. L’abbandono è avvenuto a lato della strada che sale a Valmaggiore. Già scattata la multa.

Una decina di sacchi pieni di rifiuti scaricati nei boschi di Valmaggiore. Ma l’ennesimo episodio di inciviltà ambientale ha avuto un seguito: il responsabile è infatti stati identificato e sanzionato. Ciò è stato possibile in quanto tra gli scarti c’erano anche documenti con intestazioni e nominativi. Insomma, è come se l’abusivo avesse lasciato al sua firma.

I sacchi sono stati recuperati tra la vegetazione a lato della strada che sale a Valmaggiore, in prossimità dell’ultima curva prima dell’abitato. Nelle ore serali, qualcuno aveva raggiunto la frazione, liberandosi di tutti i rifiuti semplicemente accatastandoli oltre il guard rail approfittando che non stavano transitando altri automobilisti.

La segnalazione in municipio

Segnalata in municipio la presenza dei sacchi, sono stati recuperati e sono partite le verifiche: «Si trattava di rifiuti di ogni tipo, probabilmente il risultato di uno sgombero di qualche camera – spiega il sindaco Francesco Pietrasanta -. Una cosa che amareggia, considerato l’impegno che stiamo mettendo per sensibilizzare al rispetto ambientale e i sacrifici che stanno facendo tanti quaronesi per mantenere pulito il paese».

Questa volta però, si è risalito al responsabile: «Con gli agenti della polizia locale abbiamo fatto le dovute verifiche, e tra i rifiuti abbandonati c’erano anche documenti che riportano dei nomi – conferma il primo cittadino -. Si è approfondito questo aspetto e si è risalito ai responsabili: multa pecuniaria e procedimento penale. Non sappiamo se fatto volontariamente o involontariamente a causa di qualche “svuota cantine illegale” ma la prossima volta ci penseranno due volte prima di fare i furbi».

Il rammarico per la scarsa attenzione all’ambiente

Resta il rammarico per il sindaco: «Da anni portiamo avanti con convinzione iniziative orientate alla tutela ambientale, facciamo il possibile per tenere pulita Quarona, eppure periodicamente ci imbattiamo in questi episodi. E’ un fenomeno difficile da estirpare, ma ci speriamo. Mi auguro che questi casi almeno non aumentino, e invito i cittadini a fare attenzione quando si danno incarichi per sgomberare cantine e altri locali, affinchè tutto venga eseguito nel rispetto delle regole, tenuto conto che c’è un Ecocentro a Roccapietra che è efficace e comodo».

