Domenica il saluto di don Gianluigi ai parrocchiani di Borgosesia

Per don Gianluigi Cerutti, parroco a Borgosesia da poco più di tre anni, è arrivato il momento dei saluti. Il sacerdote è prossimo al trasferimento a Novara. La giornata dei ringraziamenti sarà domenica, nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo.

Don Gianluigi era arrivato a Borgosesia nell’ottobre 2021 per sostituire don Ezio Caretti. Era il giorno della festa dell’oratorio, e il nuovo parroco era stato accolto nel centro giovanile e aveva celebrato la sua prima messa cittadina sul campetto dell’oratorio. Dopo tre anni e qualche mese è arrivato il momento dei saluti in quanto don Cerutti è atteso da un nuovo incarico, come titolare della parrocchia di Santa Rita a Novara dove si trasferirà a breve.

Gli eventi di domenica

Domenica il ritrovo sarà direttamente in chiesa parrocchiale alle 11 per la celebrazione della messa (per quella giornata sono sospese le messe delle 10 ad Aranco e Sant’Anna). Al termine della cerimonia, i partecipanti si sposteranno nei locali dell’oratorio per una “spaghettata”: chi desidera partecipare potrà prenotarsi entro oggi in casa parrocchiale o in sacrestia.

Don Gianluigi resterà ancora qualche giorno a Borgosesia e saluterà le altre parrocchie (Aranco, Agnona, Foresto, Isolella, Vanzone, Rozzo, Bettole, Plello) che di competenza. A subentrargli sarà don Enzo Sala, in arrivo da Gozzano dove dal 2008 era responsabile delle parrocchie di Bugnate, Bolzano Novarese, Baraggia, Auzate e Vacciago. L’ingresso di don Sala sarà domenica 2 febbraio con partenza dall’oratorio alle 15, messa e rinfresco.

