Dopo una settimana gelida, weekend di Pasqua più mite e soleggiato. In aumento tra sabato e lunedì le temperature minime e massime.

Raggiunto il picco di freddo nella giornata di ieri, con qualche spolverata di neve nelle zone di montagna, il lungo fine settimana di Pasqua si apre all’insegna di un miglioramento. Come spiega il Centro meteo Piemonte, «il progressivo spostamento verso Est e l’attenuazione di una vasta circolazione di aria fresca determinerà nel weekend una graduale espansione dell’alta pressione verso le Alpi occidentali.

Il che porterà un tempo in deciso miglioramento per il weekend di Pasqua. Fa eccezione soltanto qualche addensamento nuvoloso pomeridiano sabato in montagna e domenica mattina su pianure e colline, ma in dissolvimento in giornata. Temperature massime in aumento e per lo più comprese tra 16 e 19 gradi».

Qualche rannuvolamento è poi previsto anche per lunedì, giorno tradizionalmente dedicato alle gite fuori porta e, potendo, anche al primo pic-nic della stagione.

Ieri grandine nel Cuneese

Come accennato, ieri la neve è ricomparsa anche nelle nostre zone, su qualche zona dell’alta Valsesia e delle montagna biellesi. Ma in Piemonte il picco di maltempo è arrivato nel Cuneese, in particolare nella zona di Barge ed Envie, dove una violenta grandinata ha colpito anche le coltivazioni. Il video è di Fabrizio Gonella.