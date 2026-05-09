Lutto a Grignasco per Andreino, ex commerciante di 58 anni. Il suo negozio di casalinghi era un punto di riferimento del paese.

Lutto a Grignasco per Andreino, ex commerciante di 58 anni

Cordoglio a Grignasco e dintorni per la scomparsa di Andreino Cacciami, morto all’età di 58 anni. La notizia si è diffusa rapidamente in paese, lasciando sgomenti amici, conoscenti e tanti cittadini che negli anni avevano avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo.

Volto molto noto della comunità grignaschese, l’uomo aveva gestito a lungo un negozio di articoli per la casa situato in piazza Cacciami. La sua attività commerciale era diventata nel tempo un punto di riferimento non solo per i residenti, ma anche per numerosi clienti provenienti dalla Valsesia.

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Una famiglia impegnata per il paese

Andreino era conosciuto anche per il forte legame con una famiglia da sempre impegnata nella vita del paese. Era infatti figlio di Antonio Cacciami, scomparso nel 2023, figura molto stimata nel volontariato locale: presidente della Pro Loco, tra i fondatori dell’associazione e volontario del Servizio Radio Emergenza di Grignasco.

Negli ultimi anni Andreino si era fatto conoscere anche sui social network grazie alla rubrica “Lo spillino”, spazio in cui raccontava fatti, curiosità e piccoli episodi della vita del paese con uno stile diretto e personale, spesso seguito e commentato da molti grignaschesi.

Il ricordo affettuoso del sindaco

Grande appassionato di calcio e tifoso della Juventus, condivideva questa passione con il sindaco Roberto Beatrice, che ha voluto ricordarlo pubblicamente con parole cariche di emozione: «Ciao Cuscrit, questo era il nostro saluto quando ci incontravamo. Ci conosciamo dai tempi delle elementari, poi i viaggi in pullman a vedere la Juventus, quando il calcio era fatto di bandiere e non di soldi, poi la politica con la nostra Lega. Quando sono diventato sindaco nel 2009 eri in prima linea alle scuole per salutarmi, da buon grignaschino. Una vita. Riposa in pace Andreino e inonda il Paradiso di breaking news».

Andreino Cacciami lascia la moglie Enrica, le sorelle Anna ed Elisa, oltre ai tanti amici e alle persone che gli hanno voluto bene. Anna, ex dipendente comunale, è madre di Francesca Savioli, attualmente impiegata in municipio.

I funerali sono stati celebrati martedì mattina nella chiesa di Bovagliano, dove la comunità si è stretta attorno alla famiglia per l’ultimo saluto.

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