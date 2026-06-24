Droga e pistola finta in auto: a Valduggia arrestato un uomo di 32 anni

Droga, denaro contante e una pistola finta sono stati sequestrati a Valduggia dai carabinieri della Compagnia di Borgosesia, che hanno arrestato un uomo di 32 anni residente in paese. Il controllo è scattato lungo la via per Borgosesia, dove il 32enne è stato fermato mentre viaggiava a bordo della propria autovettura.

L’operazione rientra nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti portate avanti sul territorio valsesiano. A intervenire sono stati i militari dell’aliquota operativa e dell’aliquota radiomobile, che hanno lavorato in collaborazione dopo avere raccolto elementi info-investigativi ritenuti utili a pianificare un controllo mirato.

Oltre 700 grammi di droga sotto sequestro

Dopo il primo controllo, i carabinieri hanno proceduto con le perquisizioni personali e domiciliari. Le verifiche hanno permesso di rinvenire un quantitativo significativo di sostanze stupefacenti: circa 80 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in singoli involucri, e 7 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 660 grammi.

Il materiale è stato posto sotto sequestro insieme ad altri oggetti che, secondo gli investigatori, sarebbero collegati all’attività di spaccio. Tra questi figurano un bilancino di precisione e materiale idoneo al taglio e al confezionamento delle dosi, elementi ritenuti importanti nell’ambito degli accertamenti avviati dai militari.

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Denaro, oro e una replica di pistola Glock

Nel corso delle attività sono stati sequestrati anche 995 euro in contanti, ritenuti possibile provento dello spaccio, un telefono cellulare e 260 grammi di monili in oro. Sulla provenienza dei preziosi sono ora in corso ulteriori accertamenti, finalizzati a chiarire se possano essere collegati ad altre condotte illecite.

I carabinieri hanno inoltre trovato una replica di pistola modello Glock, priva del tappo rosso occlusore, con relativo caricatore e 35 munizioni a salve. L’arma replica è stata posta sotto sequestro insieme al resto del materiale rinvenuto durante le perquisizioni effettuate dopo il controllo stradale.

Il trasferimento in carcere a Vercelli

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari hanno informato l’Autorità giudiziaria, che ha disposto il trasferimento del 32enne alla Casa circondariale di Vercelli.

L’intervento conferma l’attenzione delle forze dell’ordine sul fronte del contrasto allo spaccio in Valsesia. Il sequestro di cocaina, hashish, denaro e materiale per il confezionamento delle dosi rappresenta un risultato rilevante nell’attività di controllo del territorio.

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