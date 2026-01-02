Enrico Salvoldi, commerciante da 50 anni. Il piacere di stare con la gente. Per tanto tempo ha fatto l’ambulante, poi ha aperto la tabaccheria a Borgosesia.

Lavorare a stretto contatto con la gente è sempre stato un piacere per Enrico Salvoldi, un requisito fondamentale per le sue scelte professionali. Lo fa ormai da mezzo secolo, e per questo è stato premiato dall’Ascom Borgosesia con il riconoscimento in memoria di Sergio Canuto, come commerciante più longevo ancora in attività.

Prima di diventare il tabaccaio di “Ciciola”, il percorso lavorativo di Salvoldi è iniziato ancora giovane in una stamperia di Valduggia, ma è nel 1975 che dà una svolta ben precisa alla sua attività come commerciante ambulante nei mercati: il banco di scarpe diventa una presenza costante, per quasi trent’anni, a Borgosesia, Varallo, Coggiola, Quarona, Fontaneto d’Agogna, Briona e in qualche fiera nei giorni festivi.

«Nonostante il freddo che si sopporta in alcuni momenti dell’anno, vivere il mercato è stata un’esperienza unica – racconta -, ogni giorno era un’occasione per incontrare persone che con il tempo sono diventate amici oltre che clienti. Ho smesso di fare il mercato quando nel 2004 ho aperto con mia figlia la tabaccheria, un’altra importante occasione per stare in mezzo alla gente».

La tabaccheria in piazza Garibaldi

La tabaccheria di Salvoldi, in piazza Garibaldi, ha la peculiarità di essere aperta tutti i giorni, escluso il solo pomeriggio di Natale. «Ho sempre offerto la possibilità di venire in ogni momento, anche nei giorni festivi – spiega -; non sarebbe corretto far trovare ai clienti il negozio chiuso».

Sebbene Salvoldi, classe 1951, abbia già raggiunto la pensione, è impossibile non trovarlo in tabaccheria: «Sinceramente non ho mai pensato di restare a casa – dice -, questo negozio è la mia seconda casa, forse dovrei dire la prima. Con gli anni ho vissuto il cambio delle richieste, l’introduzione di alcune novità, le sigarette elettroniche, i giochi, ma il legame con le persone è sempre rimasto lo stesso. Nonostante in negozio ci siano mia figlia Elisa e da qualche giorno mio genero Andrea, non rinuncio ad andarci tutti i giorni».

Il contatto con le persone resta il filo conduttore: «Non potrei farne a meno, per me incontrare quotidianamente la gente, è una normalità, recarmi al lavoro è senza alcun dubbio un piacere sia oggi in negozio che prima quando facevo i mercati». Enrico Salvoldi è stato premiato durante la “cena del commerciante” dall’Ascom cittadina, associazione di cu

