La Valsesia applaude Sipione: quinto europeo nel powerlifting. Il campione di Borgosesia impegnato in Repubblica Ceca vincendo per l’ultima volta nella categoria M1.

Federico Sipione, atleta di Borgosesia, ha scritto un nuovo capitolo della sua carriera sportiva conquistando il quinto titolo europeo di powerlifting. La competizione si è svolta dal 14 al 18 maggio a Trutnov, in Repubblica Ceca, e ha visto la partecipazione di oltre 500 atleti provenienti da tutto il mondo.

Per Sipione, si è trattato di una gara importante non solo per il prestigio internazionale, ma anche perché segna la chiusura della sua esperienza nella categoria Master 1, dove ha letteralmente vinto tutto.

Una gara impeccabile e carichi impressionanti

«C’è tanta soddisfazione per questo risultato», racconta Sipione. «La gara è andata molto bene, ho tenuto i carichi programmati insieme al nuovo preparatore».

I numeri parlano chiaro:

Squat: 282,5 kg

Panca piana: 160 kg

Stacco da terra: 275 kg (tentativo fallito a 290 kg)

Sipione ha dimostrato non solo forza fisica ma anche grande lucidità mentale: «Ero pronto a gestire la gara. È stato un risultato molto positivo».

Una carriera ricca di successi

Il primo titolo europeo Sipione lo aveva conquistato nel 2018. Dal 2022 al 2025 ha inanellato una serie di vittorie che lo hanno consacrato come l’atleta da battere nel panorama europeo del powerlifting. Solo pochi mesi fa, a ottobre, aveva portato a casa anche il titolo mondiale a Bratislava, nella categoria M1 -100kg, sollevando un totale di 745 kg.

Nuove sfide all’orizzonte

Ma per Sipione non è tempo di fermarsi. Con i suoi 45 anni, è pronto a passare alla categoria Master 2 e affrontare una nuova federazione, la FPL. «Ci sarà una maggiore competizione», spiega, «e se verrò convocato si passerà a febbraio all’European Powerlifting Federation (EPF), dove ci sarà da sudare parecchio». L’Europeo del prossimo anno è già fissato per maggio, e l’atleta piemontese è pronto a mettersi di nuovo in gioco.

Oltre ai risultati in pedana, Sipione può contare sul supporto della sua famiglia e dei tanti appassionati che lo seguono sui social. La sua palestra, Iron Gym, è diventata un punto di riferimento per chiunque voglia avvicinarsi a questa disciplina, grazie alla sua esperienza e alla passione che mette in ogni preparazione.

