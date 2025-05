Federico Sipione insegue il quinto titolo europeo nel powerlifting. Mercoledì in pedana: sarà anche la sua ultima gara nella categoria Master 40.

Nuova sfida per Federico Sipione nel powerlifting. L’atleta di Borgosesia insegue il titolo europeo alla competizione che si svolgerà a Trutnov, in Repubblica Ceca dal 14 al 18 maggio.

«Gareggerò il 14 maggio al mattino, nella specialità di powerlifting – racconta -. Ciò comporta le tre alzate squat, panca e stacco da terra. La mia categoria è la Master1, cioè dai 40 ai 44 anni, quindi per me sarà l’ultima gara in questa categoria poiché a novembre passerò a 45 anni. Motivo in più per portare a casa il quinto titolo Europeo consecutivo».

Allenamenti a Borgosesia in palestra

In questi mesi Sipione si è preparato nella sua palestra Iron Gym per questa importante competizione. «Nonostante tutto cercherò come sempre di puntare sempre più al gradino più alto del podio. Non so ancora quanti avversari troverò nella mia categoria ma poco importa». Per chi fosse interessato sarà possibile seguire la gara tramite le dirette social e il link che verrà fornito.

Da ricordare che a ottobre aveva portato a casa il titolo mondiale di powerlifting disputato a Bratislava, in Slovacchia. Sipione si era imposto nella categoria M1 -100kg, sollevando un totale di 745 chilogrammi tondi tondi: per lui 285 chilogrammi nello squat, 165 chilogrammi nella panca piana e 295 chilogrammi nello stacco da terra.

