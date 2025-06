Si festeggia “San Peru al Borg”: musica e gastronomia per la patronale. Tante iniziative proposte dal Comitato carnevale e Comune: ecco il programma.

Si festeggia “San Peru al Borg”: musica e gastronomia per la patronale

A Borgosesia è iniziata nella serata di ieri, venerdì 19 giugno, la tradizionale festa patronale di San Peru. Una festa che anche quest’anno propone un programma ricco con tanta musica, spettacoli e mercatini. In più, attività per bambini e una sagra gastronomica con tante proposte culinarie per tutti i gusti. L’iniziativa è proposta dal Comitato carnevale Borgosesia in occasione della patronale dei santi Pietro e Paolo: si proseguirà con cene e spettacoli sino a domenica 29, nell’area del piazzale Ipercoop.

In campo anche il Comune: «Abbiamo costruito un calendario vario e coinvolgente – racconta Marco Buonamici, assessore agli eventi – grazie alla collaborazione con il Sindaco e gli assessorati al commercio e alla cultura. Vogliamo che ogni cittadino trovi un’occasione per festeggiare insieme».

La cucina al piazzale Ipercoop

La sagra proposta dal Comitato carnevale è nell’area del piazzale Ipercoop: tutte le sere fino a domenica 29 giugno, cena e spettacolo assicurati. Ogni sera si potranno gustare piatti classici (antipasti, primi e secondi, carne alla griglia, arrosticini, miacce) e specialità messicane. In programma anche tre cene a tema (con prenotazione obbligatoria entro domenica 23 giugno al 328.7596719, anche via WhatsApp):

Martedì 24: Paella dei golosi + Sangria

Mercoledì 25: Fritto misto di pesce

Giovedì 26: Fiorentina alla brace

Intrattenimento ogni sera

Sabato 22: DJ Bellafà

Domenica 23: quiz “Il Cervellone”

Lunedì 24: concerto Banda Gondrano

Venerdì 27: live band Echo

Sabato 28: musica con Sunny Boy

Domenica 29: spettacolo comico “Attenti a quel duo”

Eventi cittadini: tra musica, balli e laboratori

Nel centro di Borgosesia, il calendario degli eventi prosegue con tante iniziative:

Tutti i giorni: Luna Park in Piazzale Milanaccio

Sabato 22 giugno: Staffetta musicale per la pace – dalle 16.30 (Chiesa di Sant’Anna, poi Teatro Pro Loco)

Giovedì 27 giugno: Serata liscio in Piazza Mazzini con l’orchestra Alex Biondi Band – ore 21

Venerdì 28 giugno: “Cantare e suonare San Pietro” – performance degli studenti in Piazzetta Via XX Settembre

Sabato 29 giugno – Festa di San Pietro

ore 9: Mercatino di antiquariato in Via XX Settembre

ore 10: Raduno Moto Guzzi in Piazza Mazzini

ore 16-20: Arte in Festa – laboratori per bambini con Circo Wow

ore 20: Aperitivi in Musica con 5 DJ in tutto il centro città e negozi aperti

Gran finale con l’Orchestra di Fiati in Piazza Garibaldi

A chiudere in bellezza, l’atteso concerto dell’Orchestra di Fiati, per un momento musicale di grande suggestione nella splendida cornice di Piazza Garibaldi.

«San Peru è la festa della nostra comunità» – conclude il sindaco Fabrizio Bonaccio – «ci ritroviamo nelle piazze, celebriamo le nostre tradizioni e rafforziamo il legame tra cittadini. Partecipare è il modo migliore per tenere viva la nostra Borgosesia. Vi aspetto numerosi».

