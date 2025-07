Fiocco rosa in casa Sottile: è arrivata la piccola Emma. L’atleta di Borgosesia è diventato papà: ora si sta preparando per i Mondiali di Tokyo.

Il campione di salto in alto Stefano Sottile ed Erica Marchetti sono diventati genitori della piccola Emma: una bella notizia che tocca Borgosesia dove abitano ancora i genitori di Stefano e il fratello Davide.

Anche la Fidal Atletica italiana ha voluto celebrare questo momento con una bella dedica sulla propria pagina Instagram in cui si legge: «Che gioia per papà Stefano Sottile e mamma Erica Marchetti». La coppia compare abbracciata in una foto scattata in occasione delle Olimpiadi di Parigi, finora il più grande risultato conquistato da Stefano Sottile.

Un raffica di congratulazioni sui social

Tantissimi gli auguri che la coppia sta ricevendo sui social. Anche mamma Erica Marchetti sempre in una storia su Instagram ha voluto fare il benvenuto alla sua piccola immortalando la manina della piccola accompagnata dalla scritta con cuore in rosa «11 luglio 2025: decisamente il giorno più bello della mia vita».

Per Stefano ed Erica sarà una estate indimenticabile questa per l’arrivo della loro piccola.

Ma c’è pensare anche alle gare

E intanto per Sottile è anche tempo di tornare a pensare alle gare. L’anno era iniziato bene per il 27enne di Borgosesia che il 7 febbraio aveva vinto il meeting di Weinheim in Germania arrivando a 2.31 metri. Poi sono arrivati i problemi alla schiena che l’hanno fermato, ma è in via di recupero. A metà giugno si è presentato al Golden Gala non in forma perfetta. E alla fine ha strappato un 2,20 metri sbagliando la misura di 2,23.

Poi ha preferito non forzare saltando alcuni appuntamenti in calendario come la Coppa Europa in Repubblica Ceca dove l’Italia ha brillato. Era importante infatti recuperare al meglio la forma e cercare di risolvere i problemi alla schiena. Sottile sta continuando gli allenamenti. Ora è in attesa dei Mondiali di Tokyo di settembre, uno degli eventi più importanti di questa stagione agonistica.

