Il salto di Stefano Sottile è il migliore al mondo del 2025. L’atleta di Borgosesia supera l’asticella a 2,31 al meeting indoor di Weinheim.

Il salto di Stefano Sottile è il migliore al mondo del 2025

Certo: l’anno è cominciato da poco più di un mese, quindi le gare disputate sono ancora poche. Ma è comunque una bella soddisfazione e un inizio che promette bene: Stefano Sottile è l’alteta che finora nel 2025 ha saltato più in alto. Una prestazione che al “Hochsprunt Gala” indoor di Weinheim in Germania gli è valsa la medaglia d’oro.

«È un risultato abbastanza inatteso – racconta al sito Fidal l’atleta borgosesiano – se si considera che ho saltato poco durante l’inverno: soltanto un paio di sedute tecniche, nel raduno di gennaio ad Ancona, ma con rincorsa non completa e il problema alla schiena che a quanto pare non influisce troppo sulla prestazione. Non sono arrivato qui pensando di fare 2,30 però in gara fino a 2,26 riuscivo a salire senza spingere, quindi sentivo di averne ancora. Ho scelto di provare 2,31 cercando di metterci una rincorsa veloce e già il primo non era male, il secondo l’ho messo a segno sfiorando appena l’asticella. Poi il primo a 2,36 era quasi fatto, poteva valere 2,34, mentre gli altri due li ho un po’ forzati. Per un esordio è… tanta roba».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook