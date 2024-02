Frazione isolata a Valduggia per uno smottamento. I vigili del fuoco sono intervenuti in località Fossetti per ripristinare la viabilità.

Frazione isolata a Valduggia per uno smottamento

Una località di Valduggia è rimasta per qualche ora isolata a seguito di uno smottamento di terra e massi finito sulla strada. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 10 febbraio. Poco prima delle 15 la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, Comando di Vercelli, è infatti intervenuta in località Fossetti nel comune di Valduggia per un dissesto statico che ha causato uno smottamento di terra e ceppi di alberi.

Anche un palo della luce era visibilmente inclinato a seguito del cedimento del terreno.

Sistemato lo smottamento

Arrivata sul posto la squadra dei vigili del fuoco si è adoperata per il ripristino della viabilità verso la frazione che era rimasta isolata. Non si segnalano feriti. Presenti sul posto anche gli operatori del comune.