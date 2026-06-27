Fred De Palma accende Borgosesia: la festa patronale decolla col concerto gratuito

Fred De Palma si esibirà nella serata di oggi, sabato 27 giugno, alle 22 in piazza Martiri a Borgosesia. Il concerto gratuito, organizzato nell’ambito delle celebrazioni patronali dedicate ai Santi Pietro e Paolo, è stato annunciato ufficialmente dal Comune di Borgosesia dopo giorni di attesa e curiosità.

L’arrivo del rapper e cantautore piemontese porta in città uno dei nomi più forti della scena urban e pop italiana. Sul palco arriveranno i brani che hanno fatto ballare il pubblico negli ultimi anni, da «Una volta ancora», cantata con Ana Mena, a «Ti raggiungerò», fino ai successi più recenti.

Un artista da classifica

Classe 1987, Fred De Palma è reduce da una fase particolarmente intensa della sua carriera. Nel febbraio 2024 ha partecipato per la prima volta in gara al 74º Festival di Sanremo con il brano «Il cielo non ci vuole», portando sul palco dell’Ariston il suo stile tra pop, urban e sonorità latine.

Durante la serata delle cover ha duettato con gli Eiffel 65 in un medley dei loro brani più celebri. Da allora ha continuato a pubblicare nuova musica, confermando un percorso molto seguito anche dal pubblico giovane. Tra i singoli più recenti figurano «Notte cattiva», «Passione», «Mmh», con Rose Villain, «Sexy rave», con Baby Gang, «Barrio lambada» e «La testa gira», con Anitta ed Emis Killa.

Borgosesia in festa

Il concerto di Fred De Palma è il fiore all’occhiello di un programma di circa dieci giorni pensato per celebrare i patroni della città. Borgosesia si prepara a vivere un fine settimana ricco di appuntamenti, tra musica, spettacoli, motori, momenti di aggregazione ed enogastronomia.

Già ieri il centro storico si è animato con gli aperitivi in musica, iniziativa che ha unito divertimento e buona cucina grazie alla collaborazione dei ristoratori e degli esercenti locali. Ora l’attenzione si sposta su piazza Martiri, pronta ad accogliere il grande live gratuito del sabato sera.

Dal pop alla tradizione

Dopo la serata con Fred De Palma, il programma proseguirà domenica con un appuntamento dedicato alla tradizione del ballo. In piazza Martiri arriverà la Alex Biondi Band, pronta a trasformare il centro cittadino in una grande balera a cielo aperto a ritmo di liscio.

Il gran finale sarà invece affidato all’orgoglio locale. In piazza Garibaldi si terrà il classico concerto all’aperto dell’Orchestra di fiati “Città di Borgosesia“. Un appuntamento storico, quest’anno ancora più emozionante perché la banda festeggia il suo centenario.

Gli appuntamenti principali

Sabato 27 giugno, alle 22, concerto gratuito di Fred De Palma in piazza Martiri.

Domenica, serata danzante con la Alex Biondi Band.

Gran finale in piazza Garibaldi con l’Orchestra dei Fiati «Città di Borgosesia».

Aperitivi in musica e iniziative in centro con esercenti e ristoratori locali.

Una città pronta a ballare

L’attesa per Fred De Palma è alta e il concerto promette di richiamare in centro un pubblico numeroso. La scelta di proporre un artista così conosciuto conferma la volontà di rendere la festa patronale un momento capace di unire generazioni diverse.

Tra tormentoni estivi, brani da classifica e appuntamenti legati alla tradizione cittadina, Borgosesia si prepara a vivere giornate di festa nel segno della musica e della partecipazione. Una cornice che mette al centro la città, le sue piazze e il desiderio di ritrovarsi insieme.

Foto da Facebook

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