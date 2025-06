Gattino prigioniero nel vano motore dell’auto: intervento a Borgosesia. I vigili del fuoco hanno tirato fuori dai guai l’animaletto.

Gattino prigioniero nel vano motore dell’auto: intervento a Borgosesia

Un piccolo gatto è stato tratto in salvo nei giorni scorsi in corso Vercelli a Borgosesia, dove era rimasto intrappolato nel cofano di un’automobile. L’animale, visibilmente spaventato ma in buone condizioni fisiche, è stato liberato grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo Roccapietra.

L’operazione di recupero, delicata ma risolta con successo, ha attirato l’attenzione di alcuni passanti che hanno assistito con apprensione e sollievo al salvataggio del micio. Una volta estratto, il gattino è stato affidato all’ambulanza veterinaria per i controlli di rito.

Pronto per essere adottato

Non è stato possibile stabilire se si tratti di un caso di abbandono, ma fortunatamente l’animale ora sta bene ed è pronto per l’adozione. Una storia a lieto fine che ci ricorda quanto sia importante la prontezza e la sensibilità nei confronti degli animali in difficoltà.

