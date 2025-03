Allarme per un gatto caduto in un pozzo di 20 metri. E’ accaduto a Roasio: il micio è stato riportato in superificie dai vigili del fuoco.

Allarme per un gatto caduto in un pozzo di 20 metri

Nella mattinata di ieri, sabato 29 marzo, una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Varallo è intervenuta nel comune di Roasio in via Pietro Micca per il soccorso di un gatto caduto in un pozzo. E’ accaduto in tarda mattinata, poco prima delle 11.

I vigili del fuoco grazie a tecniche speleo-alpino-fluviali sono riusciti a scendere per recuperare il felino sul fondo di un pozzo profondo 20 metri, e riportarlo fuori. Raggiunta la superficie, il micio è stato consegnato al legittimo proprietario.

LEGGI ANCHE: Affiggono l’annuncio funebre per il gatto: il Comune lo fa togliere

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook