E’ Ginevra l’unica bambina nelle giovanili del Borgo calcio. Classe 2015, a volte si allena anche con la Juventus Women.

Nel settore giovanile del Borgosesia con centinaia di ragazzini e bambini c’è anche una ragazzina di undici anni super-appassionata di calcio che è già entrata nell’orbita dei club professionistici del calcio femminile.

Si chiama Ginevra Ciani ed è nata nel 2015. Gioca a calcio da sempre e con i suoi compagni di squadra si trova in perfetta sintonia. In campo mette tutte le sue qualità di calciatrice e atleta e la sua grande passione per questo sport.

Quando hai iniziato a giocare a calcio?

Ho iniziato a giocare a calcio quando avevo 5 anni, il mio sogno era quello di diventare brava come mio fratello.

E adesso come è il livello?

Adesso sono più forte di lui ma tante cose me le ha insegnate proprio Lorenzo.

C’è un atleta nel calcio professionistico che ammiri più di tutti?

Nel calcio dei professionisti adoro Cristiano Ronaldo, mentre sono una grandissima fan di Nicolò Tobia, ex calciatore del Borgosesia Calcio. (Nicolò Tobia è stato un attaccante, classe 2003, che ha militato nel Borgosesia Calcio durante la stagione 2023-2024. Trasferitosi dal Casale nella sessione invernale del 2022-2023, ha totalizzato 42 presenze e 7 reti con la maglia granata. Dopo l’esperienza vercellese, ha proseguito la sua carriera all’AC Legnano)

Quali sono i tuoi impegni nel Borgosesia. Come ti trovi?

Attualmente gioco con il gruppo maschile del Borgo e con loro mi trovo molto bene. Siamo un bel gruppo affiatato e ci divertiamo insieme.

Ma c’è anche un interessamento particolare da parte di qualche società?

Qualche volta al mese partecipo agli allenamenti a Vinovo con l’ under 13 della Juventus Woman e ne sono molto felice.

Cosa ti aspetti per il tuo futuro calcistico?

Mi auguro di fare molta strada nel calcio ma anche di divertirmi.

