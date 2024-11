I cani prendono la scossa al passaggio a livello: problema a Cravo. Segnalata a Borgosesia una leggera dispersione di corrente che viene avvertita dagli animali.

Cani e gatti rischiano di prendere la scossa quando attraversano il passaggio a livello in località Cravo a Borgosesia. Nulla di grave, ma per gli animali si tratta di una sensazi0ne fastidiosa. E in effetti è stata accertata una modesta dispersione di corrente lungo i binari.

A darne notizia è il vice sindaco di Borgosesia Eleonora Guida sul suo profilo social. «Mi ha chiamata un cittadino avvisandomi che sul passaggio ferroviario all’incrocio tra viale Varallo, via Cravo e via Perdomi il suo cane per la seconda volta ha subito una scossa elettrica, non percepibile da noi umani dotati di calzature isolanti dal terreno. Contatteremo subito le Ferrovie e la rete elettrica per capire se è stata una casualità o c’è una dispersione in loco».

Accertata la dispersione

Fatte le verifiche, viene accertata «la presenza effettiva di dispersione di corrente, nulla di pericoloso per le persone, ma preferibilmente non portate i cani in quell’area sino alla risoluzione del problema».

Un problema che potrebbe non essere limitato solo a Cravo, peraltro.

