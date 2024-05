I sorrisi di Quarona: erano 850 a correre per la Lega tumori. LE FOTO

I sorrisi di Quarona: erano 850 a correre per la Lega tumori. Numerosi anche i bambini e le famiglie, erano previsti tre percorsi a seconda della fascia di età.

Si è confermata anche venerdì la calorosa partecipazione alla gara podistica della Lilt di Quarona. Sono infati stati 850 a mettersi “Alla rin…corsa della solidarietà” nelle vie del centro del paese. Un numero di partecipanti che testimonia la vicinanza di tante persone all’associazione e all’impegno delle volontarie.

Molti come sempre i bambini, circa duecento al via della loro gara, così come numerosi gli atleti, le famiglie, i gruppi di amici, all’appuntamento che da anni unisce sport, divertimento e solidarietà attraverso la raccolta di fondi per sostenere l’attività della Lega tumori.

Tre percorsi a seconda dell’età

Come sempre, tre i percorsi per fasce d’età, con partenza e arrivo in corso Rolandi. Per i bambini fino agli otto anni (percorso 500 metri) nella prova maschile successo di Manuel Mammarella, in quella femminile di Anita Dealberto. La prova di un chilometro ha impegnato i podisti da 9 a 14 anni con le vittorie di Federico De Pace e Olga Manetta.

La terza prova, aperta a tutti, si è conclusa con il successo di Tommaso Biolcati e Sara Bori. Al via della prova anche gli atleti dell’associazione Passeportout: una ventina in gara con l’affermazione di Simone Tosi e Erica Perona.

Premiati i gruppi e le associazioni

Premiati anche gruppi e associazioni più numerosi: per il primo la palestra Free Time, tra i sodalizi l’Avis. E’ stata consegnata una targa a Francesca Vinzio, presidente di Passeportout, per essere sempre a fianco della Lilt nelle diverse iniziative.

E sono molte le realtà che collaborano con la Lilt Quarona: a loro va il ringraziamento della fiduciaria Mariarosa Bergero: «A darci una grossa mano sono il Comune di Quarona, l’Aib, la Croce rossa, il Soroptimist club, gli alpini che hanno preparato il tè. Un grandre ringraziamento a tutte le mie volontarie senza le quali non si potrebbe fare nulla».

Dopo un mese di maggio intenso con la vendita delle azalee e la corsa podistica, il gruppo di Quarona della Lega tumori tira il fiato, e si prepara alle prossime iniziative benefiche, la prima delle quali sarà la presenza all’Alpàa con un negozio del riuso.

